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Кто самый харизматичный по знаку зодиака

Andre
Кто самый харизматичный по знаку зодиака
Geralt/ Pixabay

5 место – Рыбы

Рыбы нередко становятся объектами пристального внимания в периоды приподнятого настроения. Когда им хорошо, это видно со стороны. Находясь в состоянии воодушевления и эйфории, представители водной стихии превращаются в невероятно харизматичных личностей. Они шутят, охотно вступают в диалоги, рассыпаются в комплиментах и откликаются на просьбы о помощи. Причем положительный настрой Рыб настолько заразителен, что люди, находящиеся рядом, невольно начинают вести себя подобным образом. Но как только на смену оптимизму приходит меланхолия, ситуация меняется с точностью до наоборот.

4 место – Овен

Наличие харизмы у Овнов отрицать нельзя, ведь они слывут прирожденными лидерами. А любой человек с такими наклонностями по умолчанию должен уметь оказывать влияние на других. Рожденные под этим знаком даже не стремятся развивать харизму целенаправленно. Они вполне эффективно используют вербальные и невербальные техники по наитию. Считается, что манипуляция не является их коньком, однако Овны, которые усердно работают над собой, демонстрируют обратное.

3 место – Водолей

Водолей умеет становиться заметным, когда ему действительно этого хочется. Среди его многочисленных талантов следует выделить артистизм, прекрасные ораторские способности и умение вдохновлять других. Кроме того, он часто демонстрирует нетривиальную точку зрения, что позволяет ему выделиться на фоне заурядных личностей.

Вообще, каждый типичный Водолей способен развить дар убеждения и вывести харизму на новый уровень. Вот только не всегда у него возникает такая потребность. Зачастую общественное признание не является его главным приоритетом.

GDJ/ Pixabay

2 место – Стрелец

Благодаря природному шарму Стрельцы занимают почетное второе место в рейтинге самых харизматичных представителей зодиакального круга. Они способны аккумулировать позитивную энергию и делиться ей с окружающими. По этой причине огненный знак пользуется популярностью и получает большое количество внимания к своей персоне.

У Стрельца также хорошо развиты социальные навыки. Ему удается без труда установить эмоциональный контакт с малознакомыми людьми. Под влиянием невыразимого обаяния представителя этого созвездия исчезает дискомфорт во время общения, появляется желание сблизиться с ним и получить еще больше положительных эмоций.

1 место – Лев и Близнецы

Сложно сказать, кто из двух указанных знаков является более харизматичным, поэтому они оба оказываются на первой строчке астрологического рейтинга. Вообще, между Львами и Близнецами мало общего, но только представители выше названных созвездий обладают неисчерпаемым запасом обаяния.

Харизма подопечных Солнца и Меркурия объясняется высокой степенью экстраверсии, лидерскими задатками и развитыми коммуникативными навыками. Они искренне хотят быть в центре внимания и практически всегда добиваются своего.

За их врожденное умение располагать к себе других людей им прощают очень многое. Окружающие готовы даже закрыть глаза на недостатки, присущие столь притягательным и ярким особам. Львы и Близнецы, как правило, прекрасно осознают собственную внутреннюю силу и без зазрения совести пользуются своим влиянием.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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