Кто самый харизматичный по знаку зодиака

Geralt/ Pixabay5 место – РыбыРыбы нередко становятся объектами пристального внимания в периоды приподнятого настроения. Когда им хорошо, это видно со стороны. Находясь в состоянии воодушевления и эйфории, представители водной стихии превращаются в невероятно харизматичных личностей. Они шутят, охотно вступают в диалоги, рассыпаются в комплиментах и откликаются на просьбы о помощи. Причем положительный настрой Рыб настолько заразителен, что люди, находящиеся рядом, невольно начинают вести себя подобным образом. Но как только на смену оптимизму приходит меланхолия, ситуация меняется с точностью до наоборот.4 место – ОвенНаличие харизмы у Овнов отрицать нельзя, ведь они слывут прирожденными лидерами. А любой человек с такими наклонностями по умолчанию должен уметь оказывать влияние на других. Рожденные под этим знаком даже не стремятся развивать харизму целенаправленно. Они вполне эффективно используют вербальные и невербальные техники по наитию. Считается, что манипуляция не является их коньком, однако Овны, которые усердно работают над собой, демонстрируют обратное.3 место – ВодолейВодолей умеет становиться заметным, когда ему действительно этого хочется. Среди его многочисленных талантов следует выделить артистизм, прекрасные ораторские способности и умение вдохновлять других. Кроме того, он часто демонстрирует нетривиальную точку зрения, что позволяет ему выделиться на фоне заурядных личностей.Вообще, каждый типичный Водолей способен развить дар убеждения и вывести харизму на новый уровень. Вот только не всегда у него возникает такая потребность. Зачастую общественное признание не является его главным приоритетом.GDJ/ Pixabay2 место – СтрелецБлагодаря природному шарму Стрельцы занимают почетное второе место в рейтинге самых харизматичных представителей зодиакального круга. Они способны аккумулировать позитивную энергию и делиться ей с окружающими. По этой причине огненный знак пользуется популярностью и получает большое количество внимания к своей персоне.У Стрельца также хорошо развиты социальные навыки. Ему удается без труда установить эмоциональный контакт с малознакомыми людьми. Под влиянием невыразимого обаяния представителя этого созвездия исчезает дискомфорт во время общения, появляется желание сблизиться с ним и получить еще больше положительных эмоций.1 место – Лев и БлизнецыСложно сказать, кто из двух указанных знаков является более харизматичным, поэтому они оба оказываются на первой строчке астрологического рейтинга. Вообще, между Львами и Близнецами мало общего, но только представители выше названных созвездий обладают неисчерпаемым запасом обаяния.Харизма подопечных Солнца и Меркурия объясняется высокой степенью экстраверсии, лидерскими задатками и развитыми коммуникативными навыками. Они искренне хотят быть в центре внимания и практически всегда добиваются своего.За их врожденное умение располагать к себе других людей им прощают очень многое. Окружающие готовы даже закрыть глаза на недостатки, присущие столь притягательным и ярким особам. Львы и Близнецы, как правило, прекрасно осознают собственную внутреннюю силу и без зазрения совести пользуются своим влиянием.Знаки зодиака, которые вызывают страх и трепет одним своими видомНекоторым представителям зодиакального пояса и не нужно пробуждать своего внутреннего агрессора. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen