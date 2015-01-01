Знаки зодиака, которые вызывают страх и трепет одним своими видом

Intographics/ PixabayСтремление внушать страх в психологии объясняется целым рядом причин. Чаще всего такой особенностью желают обладать люди, имеющие корыстные мотивы. Представлять собой опасный объект выгодно, и это позволяет сохранять доминантную позицию без перехода к активным действиям.Бывает и так, что человека изнутри съедают комплексы, из-за чего у него возникает острая потребность хоть как-то самоутвердиться. Излишне скованную личность нисколько не смущает перспектива использования «грязных» приемов запугивания, ведь она становится одержимой идеей научиться внушать почтительный трепет.А некоторым представителям зодиакального пояса и не нужно пробуждать своего внутреннего агрессора. Он и так красуется на первом плане, заставляя других людей испытывать сильное волнение.Знаки зодиака, которые могут напугать одним своим видомДостаточно один раз взглянуть на типичного Овна, чтобы понять, что с таким персонажем шутки плохо. Вообще, с юмором у огненного знака туговато, поэтому попытка поиронизировать над ним может закончиться неприятными последствиями.Ощущение потенциальной угрозы, которое появляется в момент общения с Овном, продиктовано также его излишней прямолинейностью. Он высказывает все, что думает, не подбирая выражения. А ведь мало кто готов получить правду в лоб, вот и стараются собеседники представителя этого созвездия избегать щекотливых тем и провокационных вопросов.Образ агрессора в данном случае очень трудно изменить, ведь это означало бы неприятие своей натуры. Для Овна способность вызывать трепет одним только видом является естественной. Без нее он уже не будет самим собой, поскольку именно устрашение помогает ему быстрее добиваться своих целей и сохранять уважение окружающих на должном уровне.От Скорпиона исходит скрытая угроза, что не может не отразиться на его облике. От такого проницательного взгляда хочется быстрее спрятаться, а его личная заинтересованность зачастую воспринимается с опаской. Люди, мало знакомые с представителем этого созвездия, предпочитают держать дистанцию. Неизвестно, какие коварные планы строит в голове Скорпион, и уж точно никто не хочет становиться их частью.Нельзя также не отметить манипулирование эмоциями, которым в совершенстве владеет водный знак. Он легко выявляет слабые стороны оппонента и без промедления начинает использовать это как преимущество. Взывая к естественному страху обычного человека подвергнуться жестким насмешкам, Скорпион достигает своих целей. То, что такой прием традиционно считается запрещенным, его нисколько не волнует.Ninocare/ PixabayПеред непробиваемой уверенностью Льва пасуют многие представители зодиакального круга (в том числе выше названные). Сразу становится ясно, что сердить его очень рискованно. Даже когда огненный знак находится в состоянии спокойствия, расслабляться рядом с ним нельзя. Это тот самый тип людей, которые мягко стелют, но жестко укладывают спать.Внешняя приветливость Льва в большинстве случаев бывает обманчивой. Стоить вывести его из зоны комфорта, и на смену великодушному добряку придет свирепый хищник. Восприимчивые личности без труда считывают информацию о потенциальной опасности и ведут себя крайне осторожно в общении с «царем зверей».Кто по гороскопу — манкие женщиныЖенщины, имеющие такую черту, зачастую даже не осознают этого, пока окружающие не намекнут им на пикантную особенность. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen