Модный провал или успех: наряд Юлии Барановской бурно обсуждают в сети

Никто особенно не следит за скачками, которые ежегодно проводятся на московском ипподроме от радио Монте-Карло. Зато инстаграмы светских дам в этот день заполняют фотографии в затейливых шляпках и броских нарядах. При этом ни в одном блоге столичных красавиц не отыскать ни одного снимка лошадей.Скачки радио Монте-Карло давно стали поводом себя показать и на других посмотреть, а заодно похвастаться в Instagram причастностью к элите московского высшего общества.Юлия Барановская рассказала у себя на страничке в соцсетях, как непросто дался ей в этом году праздник. Оказывается, телеведущая вспомнила о мероприятии лишь за несколько часов, из-за чего её стилистам и дизайнерам пришлось придумывать модный наряд буквально на бегу.instagram.com/baranovskaya_tvПо видимому, надев новое платье, Барановская сама не смогла понять — идёт оно ей или нет.instagram.com/baranovskaya_tvФолловеры в обсуждениях тоже не смогли прийти к общему мнению —одни считают, что знаменитость выглядит шикарно, другие не могут скрыть разочарования:marina0909maslova Боже какой кошмар))) 3103.elena Какие скачки!!??? Кто ж так тебя одел? Ужас anna.shametkina Все очень нежно и красиво!♥️ Босоножки заслуживают отдельных аплодисментов!👏 doch_kuzneca Извините, платье мне не нравится. Спереди будто мешок. А шляпка красивая theladyig Какая безвкусица, ужас. Перебор... anpulyano Юля, образ просто бомба! Шикарно, со вкусом, просто супер!!!!!!🎠🎠🎠Единственное, в чём мнения подписчиков Инстаграма Барановской сошлись, это в том, что босоножки на телезвезде очень необычные и красивые.А что вы, друзья, скажете о наряде Юлии Барановской?instagram.com/baranovskaya_tvМодная Ксения Собчак вышла на красную дорожку с авоськой: фолловеры светской львицы раскритиковали наряд звездыНа прошедшем «Кинотавре» в Сочи каждый день селебрити старались завладеть вниманием публики, появляясь на мероприятиях в эффектных нарядах. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen