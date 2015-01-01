Вадим Галыгин в третий раз стал отцом: юморист опубликовал трогательное фото из роддома

Несколько часов назад в семье звезды Comedy Club произошло радостное событие: жена Вадима Галыгина родила актёру сына.instagram.com/vadimgalyginПоследние новости сообщил сам юморист у себя в Instagram. Шоумен опубликовал первое фото с малышом, сделанное в роддоме.Супруга Галыгина Ольга родила ребёнка в известном медицинском центре «Лапино», где за последние несколько лет появилось немало звёздных малышей.Новорожденного супруги решили назвать Иваном.instagram.com/vadimgalyginУ Вадима Галыгина это уже третий ребёнок. От первого брака с моделью Дарьей Овечкиной у юмориста есть дочь Полина, а в браке с белорусской моделью Ольгой Вайнилович у 43-летнего артиста теперь есть два сына.Максима Матвеева перепутали с Джонни Деппом: муж Лизы Боярской опубликовал редкое фото со старшим сыномНедавно Максим Матвеев во второй раз стал папой — супруга родила актёру ещё одного сына Григория. Звёздные родители пока не показывают лица малыша, зато фотографии старшего сына уже начали периодически появляться в блогах актёров. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen