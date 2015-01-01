Экс-супруга Константина Богомолова разместила чувственное фото и произвела фурор эффектной внешностью

Пока интернет-сообщество продолжает бурно обсуждать союз Ксении Собчак и Константина Богомолова, делая прогнозы на долговечность отношений, бывшая жена модного режиссёра экспериментирует со своей внешностью. Надо отметить, что изменение причёски и стиля происходит у большинства женщин после развода. Чего стоит только Ольга Бузова, распрощавшаяся с белокурыми локонами после измены Тарасова.Вот и Дарья Мороз начала активно менять образы, после того как развелась в августе прошлого года с Константином Богомоловым. Причина развода не озвучивалась, хотя, похоже, что не обошлось там без Ксении Анатольевны…instagram.com/d_morozДарья Мороз предпочитает короткие стрижки и белые волосы. Однако время от времени в блоге актрисы появляются её фото с роскошными локонами. Такие образы вызывают восторг у поклонников, которые советуют Дарье отказаться от стрижек.instagram.com/d_morozСегодняшнее фото Дарьи Мороз буквально взорвало сеть. Полуобнажённое тело звезды прикрыто партнёром по фотосессии. Золотые длинные локоны уложены в роскошную причёску, а чувственность фото подчёркивают дорогие украшения.instagram.com/d_morozВ таком роскошном образе Дарью Мороз её поклонники ещё не видели. В обсуждениях фолловеры актрисы не сдерживали своего восторга, признав смену имиджа очень удачным.Дарья Мороз отказалась говорить о новой семье отца: актриса показала редкое семейное фотоВ Инстаграм Дарьи Мороз почти нет фотографий с отцом. Нет там и ни одного снимка с Викторией Исаковой, хотя женщины были подругами — именно Даша познакомила Вику с Юрием. Читать далее...

Источник: www.allwomens.ru/zen