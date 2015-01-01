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Джиган показал фото 15-летней давности без татуировок и бороды

Andre
Джиган показал фото 15-летней давности без татуировок и бороды
Жена Джигана не имеет отношения к шоу-бизнесу. Оксана Самойлова развивает свой интернет-магазин одежды и занимается воспитанием детей, однако её страничка в Instagram намного популярнее блога мужа. Так, на Джигана подписано 2,7 млн. фолловеров, а на Оксану — 8,2 млн. Сложно сказать, кто более популярен в медиа-пространстве…

instagram.com/iamgeegun

Сегодня непросто отыскать фотографии Джигана на заре его карьеры. Фанаты привыкли, что музыкант выглядит сурово и брутально — окладистая чёрная борода, множественные тату и накачанное тело. Неожиданно рэпер опубликовал в микроблоге фото, сделанное 15 лет назад. Тогда на теле 18-летнего Дениса не было ещё ни одной татуировки, а лицо было гладким и нежным, словно персик.

instagram.com/iamgeegun

Благодаря старой фотографии Джигана его поклонники сумели разобраться, на кого похожи дочери артиста. По мнению фолловеров, дети рэпера растут полной его копией.

instagram.com/iamgeegun

Кстати, друзья, вы знаете какие-то хиты Джигана?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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