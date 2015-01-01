Джиган показал фото 15-летней давности без татуировок и бороды

Жена Джигана не имеет отношения к шоу-бизнесу. Оксана Самойлова развивает свой интернет-магазин одежды и занимается воспитанием детей, однако её страничка в Instagram намного популярнее блога мужа. Так, на Джигана подписано 2,7 млн. фолловеров, а на Оксану — 8,2 млн. Сложно сказать, кто более популярен в медиа-пространстве…instagram.com/iamgeegunСегодня непросто отыскать фотографии Джигана на заре его карьеры. Фанаты привыкли, что музыкант выглядит сурово и брутально — окладистая чёрная борода, множественные тату и накачанное тело. Неожиданно рэпер опубликовал в микроблоге фото, сделанное 15 лет назад. Тогда на теле 18-летнего Дениса не было ещё ни одной татуировки, а лицо было гладким и нежным, словно персик.instagram.com/iamgeegunБлагодаря старой фотографии Джигана его поклонники сумели разобраться, на кого похожи дочери артиста. По мнению фолловеров, дети рэпера растут полной его копией.instagram.com/iamgeegunКстати, друзья, вы знаете какие-то хиты Джигана?Иванушка уже не тот: постаревшего Андрея Григорьева-Апполонова приняли за ТрампаНемногие группы из 90-х сумели удержаться на эстраде сегодня. Тем не менее Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, разменяв пятый десяток, по-прежнему радуют своих преданных поклонников. Правда, «Иванушки» уже давно не те… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen