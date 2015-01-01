Оскар Кучера оправдался за решение жены рожать в Майами

Тема родов наших звёзд за границей давно стала холиварной. Медиа-персоны улетают рожать в США, хотя зарабатываю свои состояния в России. И это не удивительно, ведь дети, рождённые в Америке, автоматически получают гражданство этой страны. Поскольку любая мать мечтает о прекрасном будущем своих детей, всё больше звёздных чад появляются за границей.Интернет-пользователи весьма негативно относятся к звёздам шоу-индустрии и политикам, которые предпочитают рожать детей вдали от Родины. Особенно, если знаменитость в официальных речах ратует за любовь к России, национальную гордость и патриотизм.instagram.com/oskarkucheraПопулярный актёр и телеведущий Оскар Кучера совсем скоро станет отцом в пятый раз.instagram.com/oskarkucheraНесколько дней назад Оскар отправился с беременной женой и детьми в Майами. Подписчики телезвезды отметили в комментариях, что не слишком патриотично выглядят роды за границей.Артиста задела критика интернет-пользователей. Только что в своём Инстаграм Оскар Кучера оправдался за предстоящие роды жены в США. По словам знаменитости, произошло стечение обстоятельств — детям нужно было хорошо отдохнуть, и поэтому они с женой приняли решение лететь в Майами с детворой, ну и рожать там, раз уж так получилось…instagram.com/oskarkucheraВадим Галыгин в третий раз стал отцом: юморист опубликовал трогательное фото из роддомаСупруга Галыгина Ольга родила ребёнка в известном медицинском центре «Лапино», где за последние несколько лет появилось немало звёздных малышей. Новорожденного супруги решили назвать Иваном. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen