45-летняя Мария Порошина в купальнике продемонстрировала шпагат: многодетную мать похвалили за спортивную фигуру

Всего полгода назад Мария Порошина в пятый раз стала мамой, а фигура 45-летней актрисы уже в полном порядке. Многодетная мама отправилась в долгожданный отпуск на море.instagram.com/mashaaporoshinaВ Инстаграм Порошиной только что появилось её фото в купальнике. Популярная актриса продемонстрировала не только великолепную фигуру, но и шикарный шпагат, который наверняка ввергнет Анастасию Волочкову в глубокую депрессию.instagram.com/mashaaporoshinaПоклонники звезды забросали комплиментами свою любимицу. В обсуждениях фолловеры признаются, что завидуют той форме, в которую Марии Порошиной удалось так быстро прийти после пятых родов.Алёна Шишкова выглядит истощённой: у экс-возлюбленной Тимати подозревают анорексиюЛичная жизнь Тимати не перестаёт волновать общественность. Инстаграмы возлюбленных рэпера пользуются, пожалуй, большей популярностью, чем блог самого музыканта. Так, беременность Анастасии Решетовой стала одной из самых популярных тем в СМИ за последние недели. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen