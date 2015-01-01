Близкая подруга Собчак посмеялась над её романом с Богомоловым

Роман Ксении Собчак и Константина Богомолова стал захватывающим зрелищем для народа. Накал страстей, достойный пера классиков мировой литературы, довёл до банального мордобоя — так тяжело переживал Максим Виторган измену жены. Как только отношения с режиссёром перешли из разряда слухов в реальность, Ксения Анатольевна сразу же приобрела новое прозвище у интернет-пользователей — самка богомола.instagram.com/muscover_Но не только хейтеры и недоброжелатели пользуются моментом, чтобы поглумиться над влюблённой Собчак. Даже близкие подруги экс-ведущей «Дома-2» с удовольствием потешаются над светской львицей.Так, Ника Белоцерковская разместила несколько часов назад в сториз своего Instagram арт-рисунок на стене с изображением богомолов. Блогерша со смехом отметила, что картина сразу напомнила ей Ксению Собчак и даже отметила любимую подругу.instagram.com/stories/belonikaПодружки, такие подружки… 👌Экс-супруга Константина Богомолова разместила чувственное фото и произвела фурор эффектной внешностьюФото Дарьи Мороз буквально взорвало сеть. Полуобнажённое тело звезды прикрыто партнёром по фотосессии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen