Близкая подруга Собчак посмеялась над её романом с Богомоловым
Роман Ксении Собчак и Константина Богомолова стал захватывающим зрелищем для народа. Накал страстей, достойный пера классиков мировой литературы, довёл до банального мордобоя — так тяжело переживал Максим Виторган измену жены. Как только отношения с режиссёром перешли из разряда слухов в реальность, Ксения Анатольевна сразу же приобрела новое прозвище у интернет-пользователей — самка богомола.
instagram.com/muscover_
Но не только хейтеры и недоброжелатели пользуются моментом, чтобы поглумиться над влюблённой Собчак. Даже близкие подруги экс-ведущей «Дома-2» с удовольствием потешаются над светской львицей.
Так, Ника Белоцерковская разместила несколько часов назад в сториз своего Instagram арт-рисунок на стене с изображением богомолов. Блогерша со смехом отметила, что картина сразу напомнила ей Ксению Собчак и даже отметила любимую подругу.
instagram.com/stories/belonika
Подружки, такие подружки… 👌
Экс-супруга Константина Богомолова разместила чувственное фото и произвела фурор эффектной внешностью
Фото Дарьи Мороз буквально взорвало сеть. Полуобнажённое тело звезды прикрыто партнёром по фотосессии. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
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