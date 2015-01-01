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Близкая подруга Собчак посмеялась над её романом с Богомоловым

Andre
Близкая подруга Собчак посмеялась над её романом с Богомоловым
Роман Ксении Собчак и Константина Богомолова стал захватывающим зрелищем для народа. Накал страстей, достойный пера классиков мировой литературы, довёл до банального мордобоя — так тяжело переживал Максим Виторган измену жены.  Как только отношения с режиссёром перешли из разряда слухов в реальность, Ксения Анатольевна сразу же приобрела новое прозвище у интернет-пользователей — самка богомола.

instagram.com/muscover_

Но не только хейтеры и недоброжелатели пользуются моментом, чтобы поглумиться над влюблённой Собчак. Даже близкие подруги экс-ведущей «Дома-2» с удовольствием потешаются над светской львицей.

Так, Ника Белоцерковская разместила несколько часов назад в сториз своего Instagram арт-рисунок на стене с изображением богомолов. Блогерша со смехом отметила, что картина сразу напомнила ей Ксению Собчак и даже отметила любимую подругу.

instagram.com/stories/belonika

Подружки, такие подружки… 👌

Экс-супруга Константина Богомолова разместила чувственное фото и произвела фурор эффектной внешностью

Фото Дарьи Мороз буквально взорвало сеть. Полуобнажённое тело звезды прикрыто партнёром по фотосессии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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