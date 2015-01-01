Василиса Володина похвасталась успехами дочери-выпускницы
Интересно, помогают ли звёзды самой Василисе Володиной и её близким? Похоже, что да. Дочь астролога в этом году заканчивает школу. Вика принесла домой золотую медаль, чем, конечно, порадовала знаменитую маму.
instagram.com/vasilisa.volodina
Василиса Володина не удержалась и похвасталась фолловерам своего Instagram успехами взрослой дочери, разместив снимок заветной награды.
instagram.com/vasilisa.volodina
«Похож на Регину!»: фанаты Влада Топалова рассмотрели лицо его сына
Сыну Влада Топалова и Регины Тодоренко уже исполнилось полгода. Родители пока не показывают лицо маленького Михаила, хотя фотографии с ребёнком регулярно появляются в их блогах. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
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