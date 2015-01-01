Агата Муцениеце в новом платье разочаровала поклонников: жену Прилучного упрекнули в отсутствии вкуса

Среди звёздных инстаграмщиков немало таких, кого постоянно критикуют подписчики за неудачные аутфиты. Так, наряды Анастасии Волочковой регулярно высмеивают интернет-пользователи, считая, что балерина совершенно не умеет подбирать одежду, которая бы удачно подошла к её фигуре. Больше всего критиков удивляет отсутствие у звёзд грамотных стилистов — имея неплохие доходы, артисты могут позволить себе помощь специалистов. Но, видимо, решив, что «каждый гасконец с детства академик», наши селебрити старательно выбирают наряды, которые становятся настоящим модным провалом.instagram.com/agataagataВот и жену Павла Приучного неоднократно критиковали за отсутствие чувства стиля. Не раз луки Агаты Муцениеце сравнивали с нарядами из «бабушкиного сундука»: в гардеробе актрисы полно одежды, которая была в моде лет 30 назад.instagram.com/agataagataВот и сегодня Агата разочаровала многих фолловеров своего блога. В Инстаграм Муцениеце разместила снимок, на котором она позирует в платье с многочисленными рюшами, выполненными в стиле ришелье. Подобные вышивки были актуальны в начале прошлого века — наши прабабушки украшали таким образом занавески и нижние рубашки.instagram.com/agataagataПодписчики Инстаграм Агаты Муцениеце упрекнули актрису в отсутствии вкуса, оставив в комментариях язвительные отзывы.instagram.com/agataagataМодный провал или успех: наряд Юлии Барановской бурно обсуждают в сетиФолловеры в обсуждениях тоже не смогли прийти к общему мнению —одни считают, что знаменитость выглядит шикарно, другие не могут скрыть разочарования. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen