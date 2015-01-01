Елену Борщёву поздравляют с рождением третьего ребёнка: фолловеры гадают — кто родил сына актрисе

Звезда КВН Елена Борщёва вместе с мужем воспитывает двух дочерей. Поклонники актрисы в курсе, что второй ребёнок дался ей с трудом — Елене пришлось прибегать к процедуре ЭКО, чтобы во второй раз стать мамой.instagram.com/lenaborshchevaКаждый день в Инстаграм Елены Борщёвой появляются последние новости. Телезвезда с удовольствием делится семейной хроникой и рабочими буднями.instagram.com/lenaborshchevaВсего несколько дней назад подписчики блога Борщёвой обсуждали её наряд на «Кинотавре». Интернет-пользователи отметили стройную фигуру юмористки.instagram.com/lenaborshchevaОднако несколько минут назад Елена Борщёва ошарашила поклонников фотографией из перинатального центра. На снимке запечатлены крошечные ножки новорождённого малыша. Подпись к фото ясно дала понять, что в семье актрисы произошло пополнение.instagram.com/lenaborshchevaФолловеры Елены тут же забросали её поздравлениями с рождением сына. При этом многие задались вопросом — кто родил Борщёвой ребёнка, ведь ни на одной и последних фото в фигуре артистки не было и намёка на беременность.И только самые преданные фанаты актрисы в комментариях сообщают, что сын родился не у Елены, а у её сестры. Кстати, фотография провисела на странице всего час, после чего Елена удалила снимок. Впрочем, информация о том, что у Елены Борщёвой родился сын, была успешно подхвачена расторопными СМИ.Оставайтесь с нами — мы публикуем только проверенные новости. 😌👌45-летняя Мария Порошина в купальнике продемонстрировала шпагат: многодетную мать похвалили за спортивную фигуруВсего полгода назад Мария Порошина в пятый раз стала мамой, а фигура 45-летней актрисы уже в полном порядке. Многодетная мама отправилась в долгожданный отпуск на море. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen