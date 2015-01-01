Адвокат по взысканию долгов в Москве
В связи с ухудшением экономической ситуации в стране, задолженность кредитным и иным обязательствам юридических и физических лиц перестала был редкостью. Профессиональный адвокат по взысканию долгов в Москве поможет на законных основаниях вернуть денежные средства своему обладателю с минимальными затратами времени. Официальный представитель сможет составить заявление и подать его в судебные инстанции, а также претендовать на имущество ответчика. Важно обратить внимание, что при несвоевременном возврате денежных средств, кредитор имеет все основания на дополнительное взыскание штрафов и пенни.
Также специалист может взяться за защиту должника и минимизировать его финансовые потери, защищать интересы в суде.
Какие услуги оказывает специалист
Профессиональный юрист готов оказать свою помощь всем желающим, кто испытывает сложности с возвратом денежных средств. Это может быть физическое или юридическое лицо. Сам процесс взыскания задолженности не вызывает приятных ощущений у обоих участников судебного заседания. Зачастую клиент может испытывать нервный стресс. При возникновении подобной ситуации, адвокат может осуществить следующие функции по взысканию:
- Задолженности по оплате алиментов.
- Получение возврата долга, где основанием выступает расписка.
- Возвращение денег на основании устного договора.
- Возврат наследственного имущества, если иной гражданин завладел им на незаконных основаниях.
- Неисполнение обязательств заключенного договора между сторонами.
Адвокат не только занимается подготовкой документов, но и готов сопровождать клиента на судебном заседании, официально представляя интересы гражданина.
Как работает профессионал
Профессионал строит свою работу в зависимости от того, на каких основаниях была осуществлена передача денежных средств. Если раннее была составлена расписка или официальный договор, порядок взыскания будет следующим:
- Формирование претензии в письменном виде с требованием возврата долга, а также возможном возбуждении судебного разбирательства.
- Заключение договора на переуступку прав.
- Подписать мировое соглашение, если гражданин не желает решать вопрос в судебном порядке.
- Составление и подача иска в компетентные органы.
При обращении к компетентному специалисту, у должника не остается методов сокрытия имущества.
Юридическое бюро «АСПЕКТ»
+7(495) 278-07-86
https://помощь-юристов.москва
г. Москва, улица Бахрушина, 1с1