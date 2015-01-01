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Адвокат по взысканию долгов в Москве

Elena
Взыскание долгов

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране, задолженность кредитным и иным обязательствам юридических и физических лиц перестала был редкостью. Профессиональный адвокат по взысканию долгов в Москве поможет на законных основаниях вернуть денежные средства своему обладателю с минимальными затратами времени. Официальный представитель сможет составить заявление и подать его в судебные инстанции, а также претендовать на имущество ответчика. Важно обратить внимание, что при несвоевременном возврате денежных средств, кредитор имеет все основания на дополнительное взыскание штрафов и пенни.

Также специалист может взяться за защиту должника и минимизировать его финансовые потери, защищать интересы в суде.

Какие услуги оказывает специалист


Профессиональный юрист готов оказать свою помощь всем желающим, кто испытывает сложности с возвратом денежных средств. Это может быть физическое или юридическое лицо. Сам процесс взыскания задолженности не вызывает приятных ощущений у обоих участников судебного заседания. Зачастую клиент может испытывать нервный стресс. При возникновении подобной ситуации, адвокат может осуществить следующие функции по взысканию:
  1. Задолженности по оплате алиментов.
  2. Получение возврата долга, где основанием выступает расписка.
  3. Возвращение денег на основании устного договора.
  4. Возврат наследственного имущества, если иной гражданин завладел им на незаконных основаниях.
  5. Неисполнение обязательств заключенного договора между сторонами.

Адвокат не только занимается подготовкой документов, но и готов сопровождать клиента на судебном заседании, официально представляя интересы гражданина.

Как работает профессионал
Профессионал строит свою работу в зависимости от того, на каких основаниях была осуществлена передача денежных средств. Если раннее была составлена расписка или официальный договор, порядок взыскания будет следующим:
  1. Формирование претензии в письменном виде с требованием возврата долга, а также возможном возбуждении судебного разбирательства.
  2. Заключение договора на переуступку прав.
  3. Подписать мировое соглашение, если гражданин не желает решать вопрос в судебном порядке.
  4. Составление и подача иска в компетентные органы.

При обращении к компетентному специалисту, у должника не остается методов сокрытия имущества.

Юридическое бюро «АСПЕКТ»
+7(495) 278-07-86
https://помощь-юристов.москва
г. Москва, улица Бахрушина, 1с1
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