Новые возможности в желании похудеть и улучшить свое здоровье

В последнее время все большей популярностью пользуется метод для похудения, связанный с проведением ДНК теста. Он позволяет на генетическом уровне решить проблему. Поэтому тем, кто желает сбросить лишний вес, изначально рекомендуют пройти генетический анализ для похудения. Данная процедура предоставляет массу возможностей для вас. Вы можете не просто избавиться от веса, но предупредить возможные генетические болезни, улучшить здоровье вашего организма, используя генетические маркеры.

Какие существуют тесты

Можно выбрать один из трех ДНК тестов:



тест, связанный с питанием, спортом и здоровьем;



тест, направленный на красоту и молодость;



процедуры при планировании ребенка.

Первый ДНК-тест в дальнейшем дает возможность разработать для вас персональный график тренировок, рацион питания, направленный на похудение и занятия спортом с пользой для здоровья.

Пройдя всего один тест, вы улучшите свою жизнь как минимум в трех аспектах:



здоровье – для бодрого ощущения каждый ваш день;



питание – позволит вам определить путь в вашем питании;



спорт – раскрывает ваш спортивный потенциал.

Если у вас есть возможность, обязательно пройдите генетический анализ для похудения. Вы получите массу полезной информации о своем организме.

Если вы выберете тест «Красота и молодость», то вы получите персональную систему ухода за вашей кожей и волосами, чтобы оставаться молодой и красивой. Здесь не будут предоставлены общие для всех рекомендации, ведь вы проходите персональный ДНК тест. Всякого рода крема и инъекции, даже вмешательство хирурга не дадут долговременный результат, потому что вы не знаете причину вашей проблемы. Вы готовы на многое ради красоты? Что на самом деле нужно нашей коже? В отличие от советов подруг, блоггеров и других доброжелателей ДНК тест дает полезную информацию.

Какую информацию предоставляет тест



Антиоксидантная защита кожи, ее упругость и увлажненность. Вы узнаете все внутренние показатели вашей кожи.



Процедура показывает риски при применении вами агрессивных процедур и осложнения, которые могут возникнуть в результате.



Процедура дает понимание о том, какое питание вам нужно подобрать для общего баланса в вашем организме.



Мероприятие выявляет все реакции вашей кожи на излишние солнечные лучи или на избыток сахара в питании.



Тест способен учесть все возрастные изменения в вашем организме на генетическом уровне.

Вы сможете подобрать правильное питание и нагрузки для гармоничного состояния вашего организма.