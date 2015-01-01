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Знаки зодиака, которые хотят свободных отношений

Andre
Знаки зодиака, которые хотят свободных отношений
1 место – Водолей

Водолей в каждой жизненной сфере ищет легкость и возможность сохранить личное пространство нетронутым. Поэтому для него формат свободных отношений представляется оптимальным вариантом.

В идеале Водолею хочется найти партнера, который бы согласился на гостевой брак. Его не столько пугает штамп в паспорте, сколько вгоняет в уныние одна мысль о «бытовухе». Он скорее предпочтет одиночество, чем позволит себе окунуться в каждодневную рутину без возможности уходить и приходить по желанию.

С прогрессивными взглядами воздушного знака можно бесконечно спорить, но надо отдать ему должное в вопросах честности. Представитель этого созвездия не скрывает свое романтическое мировоззрение и расставляет акценты на начальных этапах. Если потенциального избранника что-то не устраивает, Водолей не станет пытаться его прогнуть под себя.

2 место – Стрелец

Типичные Стрельцы – страстные и пылкие натуры. Поначалу они не стараются склонить партнера к свободным отношениям. Романтическая связь развивается в целом предсказуемо. Особенности темперамента людей, рожденных под эгидой Огня, выявляются позже.

Стрельцы нуждаются в регулярном эмоциональном «подпитывании». Если не создавать им таких условий, ощущение скуки не заставит себя ждать. Спасаться от ненавистного чувства представители этого знака будут всеми возможными способами. Не исключены и мимолетные связи. Ревность и ограничения в данном случае вызовут лишь отчаянный протест.

Комфортнее всего Стрелец будет чувствовать себя рядом с избранником, способным понять и принять его потребность в свободе. В противном случае роман окажется скоротечным.

3 место – Близнецы

Близнецы часто меняют предпочтения, находясь в поисках идеала. Каждые новые отношения зарождаются очень быстро, но длятся недолго. Основная причина такого непостоянства кроется в любви воздушного знака к флирту. Перебороть ее он не в силах.

Большинство астрологов сходится во мнении, что Близнецам нужен неревнивый партнер, готовый изначально мириться с их чрезмерной общительностью. Стыдить представителей этого знака за их фривольное поведение совершенно бесполезно. Они найдут тысячу оправданий, но не откажут себе в удовольствии заигрывать с противоположным полом.

Надо заметить, что свободолюбивые Близнецы не будут против того, что вторая половина тоже оставит за собой право на двойную личную жизнь. Концепция «free love» им действительно очень близка.

4 место – Дева

Замыкает четверку любителей свободных отношений практичная Дева. Но ее мотивы сильно отличаются от убеждений, которых придерживаются остальные участники списка.

Во-первых, представители этого созвездия не спешат расставаться со своим одиночеством. В таком статусе они чувствует себя вполне комфортно. Во-вторых, демонстрация серьезных намерений означает для земного знака появление большой ответственности, новых обязанностей и необходимость менять привычный уклад.

Перспектива подстраиваться под кого-то Деве не очень нравится, поэтому до наступления зрелого возраста она предпочитает не обременять себя продолжительной любовной связью с одним избранником.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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