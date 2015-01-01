Под каким знаком зодиака чаще всего рождаются люди

Раньше объяснить всплеск или снижение рождаемости можно было тем, что весной и летом много усилий уходило на сельскохозяйственные работы, которые не оставляли времени и сил на зачатие ребенка. Тогда как поздняя осень, ранняя зима и, особенно новогодние праздники, создавали подходящую атмосферу для пополнения семьи. Сейчас прокомментировать повышенную рождаемость в августе – октябре можно разве что отголосками генной памяти.ДеваПредставителей этого знака окружающие часто считают скучными, мелочными и придирчивыми. Но это лишь одна сторона характера Дев: им присуща интеллигентность, сдержанность, самодисциплина, трудолюбие. Девы все силы бросают на борьбу с беспорядком, который является их главным врагом. Лучше всего они чувствуют себя в предсказуемой, спокойной обстановке, когда все идет по заранее установленному порядку. Девы не любят перемен, нарушающих привычный ход вещей и внушающих им тревогу и неуверенность в себе.Педантичные Девы тщательно выполняют любую, порученную им работу, но уделяют слишком много внимания мелочам, которые тормозят продвижение вперед. Девы – спокойные, уравновешенные личности, умеющие сдерживать эмоции. Но иногда в них просыпается неуемная страсть к критике. Оправданием служит лишь то, что к себе они предъявляют гораздо более высокие стандарты, чем к окружающим.ВесыЕдинственный знак, изображающий неодушевленный предмет, и олицетворяющий равновесие и мировую гармонию. Внешне они невозмутимы, приветливы и доброжелательны, хотя могут испытывать сильнейшие душевные сомнения и внутреннюю борьбу. Весы – прирожденные дипломаты, способные уладить конфликт в самом зародыше благодаря своей тактичности, деликатности, коммуникативным навыкам.Противоречивость Весов выражается в том, как быстро период работоспособности сменятся приступами тяжелой депрессии. В повседневном общении они сегодня милы и любезны, а завтра становятся капризными и неуступчивыми. Но такие крайности с ними случаются редко, чаще всего они находятся в колеблющейся фазе, когда стрелка не знает, в какую сторону склониться. Венера наделяет их красотой, чувственностью, привлекательностью для противоположного пола.ЛевГордые и величавые Львы предпочитают проводить как можно больше времени в обществе, чтобы продемонстрировать свой царственный блеск. В их характере совмещается стремление властвовать с открытым сердцем и доброй душой. Благородный, сильный и мужественный Лев не пасует перед трудностями, и готов прийти на помощь более слабым людям. Он словно распространяет на окружающих энергию своего покровителя – Солнца.Львы стремятся к известности, признанию, роскошной жизни, высокому социальному статусу. Они прекрасные организаторы и руководители, среди них много творческих личностей. На пути к цели ими правят гордость, амбиции, самолюбие, переходящее в тщеславие. Но восприимчивость к лести и комплиментам делает их слабыми, превращает из грозного льва в ласкового котенка. А вот критику в свой адрес воспринимают крайне негативно.Какой знак зодиака самый редкий по рождаемостиАстрологи обработали статистическую информацию, чтобы определить, какое созвездие является самым редким по рождаемости. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen