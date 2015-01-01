Последний писк моды или фиаско: наряд Натальи Водяновой вызвал недоумение

Много лет Наталья Водянова живёт в Париже. Французская столица — признанный центр мировой моды, так что сомневаться в том, что российская модель идёт всегда в ногу с актуальными трендами, не стоит. Тем не менее, некоторые луки Натальи Водяновой озадачивают её поклонников — слишком уж экстравагантными кажутся смелые идеи именитых дизайнеров.instagram.com/natasupernovaЧас назад в Инстаграм Натальи Водяновой появилось её фото в странном наряде цвета мяты. Верхняя часть аутфита — рубашка и пиджак в тон, не вызвала особых вопросов, зато материал, из которого выполнены брюки, заинтриговал фолловеров.instagram.com/natasupernovaПреданные поклонники Водяновой похвалили её за неожиданный оригинальный образ, однако многие подписчики критически отнеслись к экспериментам топ-модели.instagram.com/natasupernovaА вы, друзья, можете представить себя в подобных одеждах? Как вы считаете, наряд Натальи Водяновой — это модный провал или успех?Модная Ксения Собчак вышла на красную дорожку с авоськой: фолловеры светской львицы раскритиковали наряд звездыНа прошедшем «Кинотавре» в Сочи каждый день селебрити старались завладеть вниманием публики, появляясь на мероприятиях в эффектных нарядах. Ксения Собчак также нашла, чем обратить внимание на свою персону, кроме Константина Богомолова. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen