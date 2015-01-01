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Последний писк моды или фиаско: наряд Натальи Водяновой вызвал недоумение

Andre
Последний писк моды или фиаско: наряд Натальи Водяновой вызвал недоумение
Много лет Наталья Водянова живёт в Париже. Французская столица — признанный центр мировой моды, так что сомневаться в том, что российская модель идёт всегда в ногу с актуальными трендами, не стоит. Тем не менее, некоторые луки Натальи Водяновой озадачивают её поклонников — слишком уж экстравагантными кажутся смелые идеи именитых дизайнеров.

instagram.com/natasupernova

Час назад в Инстаграм Натальи Водяновой появилось её фото в странном наряде цвета мяты. Верхняя часть аутфита — рубашка и пиджак в тон, не вызвала особых вопросов, зато материал, из которого выполнены брюки, заинтриговал фолловеров.

instagram.com/natasupernova

Преданные поклонники Водяновой похвалили её за неожиданный оригинальный образ, однако многие подписчики критически отнеслись к экспериментам топ-модели. 

instagram.com/natasupernova

А вы, друзья, можете представить себя в подобных одеждах? Как вы считаете, наряд Натальи Водяновой — это модный провал или успех?

Модная Ксения Собчак вышла на красную дорожку с авоськой: фолловеры светской львицы раскритиковали наряд звезды

На прошедшем «Кинотавре» в Сочи каждый день селебрити старались завладеть вниманием публики, появляясь на мероприятиях в эффектных нарядах. Ксения Собчак также нашла, чем обратить внимание на свою персону, кроме Константина Богомолова. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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