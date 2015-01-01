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Высокие отношения: Тигран Кеосаян отпраздновал день рождения дочери с двумя жёнами

Andre
Высокие отношения: Тигран Кеосаян отпраздновал день рождения дочери с двумя жёнами
Оказывается, не только в семье Хоботовых из «Покровских ворот» царили мир и согласие. В семье Тиграна Кеосаяна тоже присутствуют высокие отношения.  Режиссёру не только удалось мирно развестись с Алёной Хмельницкой, с которой он прожил 21 год, и от которой ушёл к Маргарите Симоньян. Кеосаян сумел в жизни воссоздать киношный сюжет, подружив двух жён.

instagram.com/alxmel

И Алёна, и Маргарита не раз публиковали в своих блогах добрые слова в адрес друг друга. Женщины стали настоящими подругами, хотя для многих интернет-пользователей такие отношения кажутся нереальными.

Сегодня большое семейство праздновало день рождения младшей дочери Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна. 

instagram.com/alxmel

В Инстаграм обеих жён режиссёра появились фотографии с праздника, на которых Кеосаян обнимает любимых женщин.

instagram.com/alxmel

Подписчики Маргариты Симонян и Алёны Хмельницкой в восторге от таких высоких отношений.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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