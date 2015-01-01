Высокие отношения: Тигран Кеосаян отпраздновал день рождения дочери с двумя жёнами

Оказывается, не только в семье Хоботовых из «Покровских ворот» царили мир и согласие. В семье Тиграна Кеосаяна тоже присутствуют высокие отношения. Режиссёру не только удалось мирно развестись с Алёной Хмельницкой, с которой он прожил 21 год, и от которой ушёл к Маргарите Симоньян. Кеосаян сумел в жизни воссоздать киношный сюжет, подружив двух жён.instagram.com/alxmelИ Алёна, и Маргарита не раз публиковали в своих блогах добрые слова в адрес друг друга. Женщины стали настоящими подругами, хотя для многих интернет-пользователей такие отношения кажутся нереальными.Сегодня большое семейство праздновало день рождения младшей дочери Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна.instagram.com/alxmelВ Инстаграм обеих жён режиссёра появились фотографии с праздника, на которых Кеосаян обнимает любимых женщин.instagram.com/alxmelПодписчики Маргариты Симонян и Алёны Хмельницкой в восторге от таких высоких отношений.Девушка сына Наташи Королёвой попала в звёздную семью после кастинга в скандальном реалити-шоуПоклонники сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко оставили в обсуждениях положительные комментарии, однако хейтеры посчитали, что избранница наследника звёздного семейства выглядит несколько старше Архипа. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen