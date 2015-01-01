Ксения Собчак похвалилась причёской, но нарвалась на критику: фолловеры считают, что 37-летняя ведущая сильно постарела

В то время когда все подруги Ксении Собчак уже давно пользуются фотошопом, чтобы разгладить морщины и сделать кожу лица идеальной, телеведущая и не догадывается о возможностях современных программ для гаджетов.instagram.com/xenia_sobchakТолько что в Инстаграм Ксении Собчак появилось селфи, на котором знаменитость демонстрирует поклонникам новую причёску. Телезвезда побывала в элитном салоне, где её волосы осветлили. Ксюша в восторге от результата — своего парикмахера она считает гением.instagram.com/xenia_sobchakОднако подписчики Собчак весьма критически отнеслись к новой причёске экс-кандидатки в президенты России. По мнению комментаторов, самые обычные парикмахеры могут сделать ничуть не хуже:elena12051880 В чем гениальность ??????? Выглядит как работа из парикмахерской около метроНо больше всего фолловеров потрясло лицо Ксении Собчак. Интернет-пользователи отметили, что светская львица и с недавних пор ярая театралка резко постарела. Более того, инстаграмщики считают, что Собчак сделала неудачную пластику губ. В обсуждениях к новому фото появились десятки критических комментариев.instagram.com/xenia_sobchakБлизкая подруга Собчак посмеялась над её романом с БогомоловымРоман Ксении Собчак и Константина Богомолова стал захватывающим зрелищем для народа. Накал страстей, достойный пера классиков мировой литературы, довёл до банального мордобоя — так тяжело переживал Максим Виторган измену жены. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen