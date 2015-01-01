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Ксения Собчак похвалилась причёской, но нарвалась на критику: фолловеры считают, что 37-летняя ведущая сильно постарела

Andre
Ксения Собчак похвалилась причёской, но нарвалась на критику: фолловеры считают, что 37-летняя ведущая сильно постарела
В то время когда все подруги Ксении Собчак уже давно пользуются фотошопом, чтобы разгладить морщины и сделать кожу лица идеальной, телеведущая и не догадывается о возможностях современных программ для гаджетов.

 instagram.com/xenia_sobchak

Только что в Инстаграм Ксении Собчак появилось селфи, на котором знаменитость демонстрирует поклонникам новую причёску. Телезвезда побывала в элитном салоне, где её волосы осветлили. Ксюша в восторге от результата — своего парикмахера она считает гением.

instagram.com/xenia_sobchak

Однако подписчики Собчак весьма критически отнеслись к новой причёске экс-кандидатки в президенты России. По мнению комментаторов, самые обычные парикмахеры могут сделать ничуть не хуже:

elena12051880 В чем гениальность ??????? Выглядит как работа из парикмахерской около метро

Но больше всего фолловеров потрясло лицо Ксении Собчак. Интернет-пользователи отметили, что светская львица и с недавних пор ярая театралка резко постарела. Более того, инстаграмщики считают, что Собчак сделала неудачную пластику губ. В обсуждениях к новому фото появились десятки критических комментариев.

instagram.com/xenia_sobchak 

Близкая подруга Собчак посмеялась над её романом с Богомоловым

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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