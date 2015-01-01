Юлия Савичева похвасталась татуировкой: певица рассказала о значении необычного узора

Мода на всевозможные пирсинги и тату долгое время обходила стороной Юлию Савичеву. Певица признавалась, что даже украшения её раздражают — колье, серьги и браслеты она может примерить лишь для фотосессии, но избегает носить в обычной жизни.instagram.com/yuliasavichevaОднако сегодня артистка удивила поклонников. В Инстаграм Юлия Савичева несколько минут назад разместила фото, на котором продемонстрировала татуировку на руке.По словам певицы, рисунок на теле она решилась сделать недавно, и посвящён он долгожданному ребёнку Юлии. Артистка сама разработала узор, в котором содержится аббревиатура полного имени её дочери Анны.instagram.com/yuliasavichevaОднако свою дочь Юлия Савичева до сих пор не показывала посторонним, видимо, певица верит в приметы и боится сглаза.Поклонники Юлии Савичевой знают, насколько трудно далось певице рождение дочери. Дело в том, что первая беременность выпускницы «Фабрики звёзд» закончилась неудачно. Чтобы стать матерью, Юлия на несколько лет покинула шоу-бизнес и уехала в Португалию. Сейчас певица возвращается на сцену.Последний писк моды или фиаско: наряд Натальи Водяновой вызвал недоумениеМного лет Наталья Водянова живёт в Париже. Французская столица — признанный центр мировой моды, так что сомневаться в том, что российская модель идёт всегда в ногу с актуальными трендами, не стоит. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen