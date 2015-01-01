в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
25
0
Нравится0

Юлия Савичева похвасталась татуировкой: певица рассказала о значении необычного узора

Andre
Юлия Савичева похвасталась татуировкой: певица рассказала о значении необычного узора
Мода на всевозможные пирсинги и тату долгое время обходила стороной Юлию Савичеву. Певица признавалась, что даже украшения её раздражают — колье, серьги и браслеты она может примерить лишь для фотосессии, но избегает носить в обычной жизни.

instagram.com/yuliasavicheva

Однако сегодня артистка удивила поклонников. В Инстаграм Юлия Савичева несколько минут назад разместила фото, на котором продемонстрировала татуировку на руке.

По словам певицы, рисунок на теле она решилась сделать недавно, и посвящён он долгожданному ребёнку Юлии. Артистка сама разработала узор, в котором содержится аббревиатура полного имени её дочери Анны.

instagram.com/yuliasavicheva

Однако свою дочь Юлия Савичева до сих пор не показывала посторонним, видимо, певица верит в приметы и боится сглаза. 

Поклонники Юлии Савичевой знают, насколько трудно далось певице рождение дочери. Дело в том, что первая беременность выпускницы «Фабрики звёзд» закончилась неудачно. Чтобы стать матерью, Юлия на несколько лет покинула шоу-бизнес и уехала в Португалию. Сейчас певица возвращается на сцену.

Последний писк моды или фиаско: наряд Натальи Водяновой вызвал недоумение

Много лет Наталья Водянова живёт в Париже. Французская столица — признанный центр мировой моды, так что сомневаться в том, что российская модель идёт всегда в ногу с актуальными трендами, не стоит. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Юлия Началова выглядит старше своих лет: новое фото певицы привело в замешательство пользователей Instagram

Юлия Началова выглядит старше своих лет: новое фото певицы привело в

Обо всем
Юлия Проскурякова не подтвердила, но и не опровергла новую беременность

Юлия Проскурякова не подтвердила, но и не опровергла новую

Обо всем
«Вот она, красота без Фотошопа...»: Юлия Началова на отдыхе покрылась красными пятнами

«Вот она, красота без Фотошопа...»: Юлия Началова на отдыхе покрылась

Обо всем
Наталья Штурм показала редкое фото со взрослой дочерью

Наталья Штурм показала редкое фото со взрослой дочерью

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340