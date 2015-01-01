Эвелина Блёданс пожаловалась на назойливых ухажёров: 50-летней актрисе не дают прохода на улице
Помните, как героиня легендарных «Девчат» мечтала, что парни будут перед ней штабелями ложиться? Нечто подобное происходит с Эвелиной Блёданс в Кисловодске. Актриса отправилась на Ставрополье отдохнуть в санатории. И совершенно неожиданно для себя оказалась под пристальным вниманием мужчин.
instagram.com/bledans
По словам Эвелины Блёданс, она не может спокойно перемещаться по улицам Кисловодска — всё мужское население мечтает познакомиться с 50-летней актрисой.
instagram.com/bledans
Телезвезда не может понять, что происходит с представителями сильного пола, откуда такая реакция на столичную гостью. Блёданс подозревает, что причиной повышенного внимания ухажёров может быть её лицо — артистка не пользуется косметикой на отдыхе.
Эвелина признаётся, что боится уличных знакомств. Чтобы избавиться от назойливых поклонников, актриса пугает их грозным мужем, который подойдёт с минуты на минуту.
instagram.com/bledans
Подписчики Инстаграма Эвелины Блёданс признались, что тоже опасаются уличных знакомств. В то же время многие считают, что поклонников притягивают обаяние и харизма Эвелины Блёданс.
45-летняя Мария Порошина в купальнике продемонстрировала шпагат: многодетную мать похвалили за спортивную фигуру
Популярная актриса продемонстрировала не только великолепную фигуру, но и шикарный шпагат, который наверняка ввергнет Анастасию Волочкову в глубокую депрессию. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
Похожие новости: