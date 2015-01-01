Эвелина Блёданс пожаловалась на назойливых ухажёров: 50-летней актрисе не дают прохода на улице

Помните, как героиня легендарных «Девчат» мечтала, что парни будут перед ней штабелями ложиться? Нечто подобное происходит с Эвелиной Блёданс в Кисловодске. Актриса отправилась на Ставрополье отдохнуть в санатории. И совершенно неожиданно для себя оказалась под пристальным вниманием мужчин.instagram.com/bledansПо словам Эвелины Блёданс, она не может спокойно перемещаться по улицам Кисловодска — всё мужское население мечтает познакомиться с 50-летней актрисой.instagram.com/bledansТелезвезда не может понять, что происходит с представителями сильного пола, откуда такая реакция на столичную гостью. Блёданс подозревает, что причиной повышенного внимания ухажёров может быть её лицо — артистка не пользуется косметикой на отдыхе.Эвелина признаётся, что боится уличных знакомств. Чтобы избавиться от назойливых поклонников, актриса пугает их грозным мужем, который подойдёт с минуты на минуту.instagram.com/bledansПодписчики Инстаграма Эвелины Блёданс признались, что тоже опасаются уличных знакомств. В то же время многие считают, что поклонников притягивают обаяние и харизма Эвелины Блёданс.45-летняя Мария Порошина в купальнике продемонстрировала шпагат: многодетную мать похвалили за спортивную фигуруПопулярная актриса продемонстрировала не только великолепную фигуру, но и шикарный шпагат, который наверняка ввергнет Анастасию Волочкову в глубокую депрессию. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen