Маргарита Симоньян показала, как выглядит дочь Сергея Шойгу: младшая дочь министра восхитила интернет

Решила заинтриговать фолловеров своего Инстаграм Маргарита Симоньян. Журналистка ждёт третьего ребёнка, однако беременность не мешает ей продолжать работу и задумывать новые творческие проекты.instagram.com/_m_simonyan_Инстаграм Маргариты Симоньян очень насыщен событиями и, в отличие от многих коллег, наполнен не рабочими кадрами, а семейным уютом. Ведущая с удовольствием делится интересными вкусными рецептами, рассказывает о подрастающих детях, предаётся воспоминаниям.instagram.com/_m_simonyan_Вчера поклонники Симоньян активно обсуждали её удивительную дружбу с бывшей женой мужа. Пользователи сети поражены, что женщины стаи близки.instagram.com/_m_simonyan_А сегодня Маргарита Симоньян опубликовала фотографию с молодой девушкой и предложила фолловерам угадать, кто изображён на снимке.instagram.com/_m_simonyan_Удивительно, но подписчики главного редактора RT единогласно признали в незнакомке дочь Сергея Шойгу. 28-летняя Ксения восхитила интернет-пользователей, которые воспользовались случаем, чтобы оставить в адрес девушки и её знаменитого отца комплименты.Добавим, что Екатерина Шойгу разместила такой же снимок у себя в Instagram. Девушка сообщила, что вместе с Маргаритой Симоньян готовит новый проект. Однако подробности своего замысла дочь Шойгу пока держит в тайне.Высокие отношения: Тигран Кеосаян отпраздновал день рождения дочери с двумя жёнамиОказывается, не только в семье Хоботовых из «Покровских ворот» царили мир и согласие. В семье Тиграна Кеосаяна тоже присутствуют высокие отношения. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen