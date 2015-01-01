Анна Уколова с мужем и сыном и другие редкие фото актрисы

Имя Анны Уколовой хорошо известно любителям российского кино: она снялась в десятках фильмов и сериалов. Анна доказала что ей под силу и драматические роли («Точка», «Левиафан») и яркие комедийные образы («Ивановы-Ивановы», «Домашний арест»). Многие персонажи Уколовой – поистине народные героини, женщины с тяжелой судьбой, возможно именно поэтому они так полюбились зрителям.Анна Уколова в купальникеАнна Уколова, фильм «Петрович», 2012 г.Сама актриса признается, что ее жизнь в отличие от экранных героинь, складывается на редкость счастливо: идет сплошная белая полоса. Лишь однажды ей пришлось пережить сильнейшее потрясение: когда муж попал в автомобильную аварию, и некоторое время она не отходила от него даже в реанимации.Анна с мужем Сергеем Пугачевым, 2013 г.С мужем Сергеем Пугачевым Анна познакомилась в 2002 г., когда с друзьями отмечала в клубе получение роли в сериале «Закон». Молодой человек ухаживал за ней весь вечер и пригласил на следующий день на свидание. Вскоре Анна поняла, что симпатия уступает место более сильному чувству, и молодые люди стали жить вместе. Но Уколова не спешила вступать в брак, считала, что необходимо проверить отношения. Только через 5 лет пара создала официальную семью.Сергей – совершенно не публичный человек, не вмешивается в работу Анны, избегает светских мероприятий. Но иногда его можно увидеть вместе с супругой на премьере ее фильма: например, они вместе посетили премьерный показ ленты «Левиафан».Анна Уколова с мужем на премьере фильма «Левиафан», февраль 2015 г.Супруги договорились, что не будут спешить с рождением детей, сначала наладят быт, морально подготовятся к родительским обязанностям. В мае 2011 г. у них родился чудесный сын, которого назвали Макар. Единственное огорчение Анны, что мальчик не любит никуда с ней ходить: он робеет, если их окружают поклонники и просят сфотографироваться.Анна с сыном Макаром в день его 5-летия.Анна никогда не соглашалась играть в сценах, где нужна обнаженная натура. Максимум, на что она могла решиться: сняться в купальнике.Анна в голубом купальнике. Кадр из сериала «Тихий омут», 2010гВ первый раз она показала стройную фигуру в 2010 г в сериале «Тихий омут». А недавно, в 2018 г., в фильме «Домашний арест» вновь появилась в кадре в купальнике, продемонстрировав, что и в 40 лет остается такой же подтянутой.Анна Уколова в фильме «Домашний арест», 2018 г.За роль в сериале «Ивановы-Ивановы» актриса получила премию ТЭФИ-2018 как лучшая актриса сериала.Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы», 2018 г.В 2018 г. Анна вместе с однофамилицей Анастасией Уколовой снялась в криминальном сериале «Цыпленок жареный».Анна Уколова в сериале «Цыпленок жареный»Анастасия Уколова. Кадр из фильма «Цыпленок жареный»

Источник: www.allwomens.ru/zen