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В доме Яны Рудковской поселился домовой: бизнес-вумен напугана необъяснимыми явлениями и пригласила священника

Andre
В доме Яны Рудковской поселился домовой: бизнес-вумен напугана необъяснимыми явлениями и пригласила священника
Всевозможные барабашки и домовые были особенно популярны в 90-е годы, когда доверчивые сограждане принимали за чистую монету откровения любых экстрасенсов, ясновидящих и гадалок, коих в те времена образовалось бесчисленное множество. Сегодня заряженные из телевизора крема и лечение энуреза силой мысли остались в истории вместе с акциями АО МММ…

Только что выяснилось, что в доме Яны Рудковской тоже происходят необъяснимые вещи. Бизнес-леди опубликовала в Instagram большой пост, где рассказала, что на третьем этаже её особняка поселился невидимый дух. По словам жены Евгения Плющенко, в доме постоянно чувствуется присутствие кого-то постороннего. Непонятная история происходит с часами — они то останавливаются, то начинают идти неправильно.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Рудковская признаётся, что живёт последнее время в страхе, хотя раньше никогда не верила в сверхъестественные вещи. Светская львица решила пригласить священника, чтобы он освятил дом.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская подозревает, что странные события на третьем этаже связаны со старинными зеркалами — семья давно коллекционирует антиквариат.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Подписчики Рудковской рекомендуют ей избавиться от старинных вещей. Фолловеры уверены, что вместе с чужими вещами, давняя история которых неизвестна, в дом попадает вся негативная энергия, накопленная годами.

Что скажете, друзья? Сталкивались когда-нибудь с потусторонней силой?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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