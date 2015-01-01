Высокий домашний комфорт по доступным ценам
Каждая женщина знает, что уютный дизайн любого домохозяйства во многом зависит от небольших, но весьма необходимых аксессуаров. Даже респектабельно оформленное жилище кажется слишком «холодным» без дополнительных принадлежностей. Наиболее ощутимо повышают настроение и моральную теплоту в помещении изделия из качественных текстильных материалов.
Популярные вариации домашнего текстиля
На фоне красивых обоев, модных потолков и стильной мягкой мебели, всегда найдется место полезным вещицам из тканей, которые на порядок повысят общую эстетическую окраску комнаты, дополнят и подчеркнут линии направления дизайнерских решений хозяина.
К очень востребованным элементам домашнего текстиля относятся всевозможные подушки, как для постели, так и для стульев. Еще один стильный предмет: пледы, либо покрывала, а также, скатерти для столов и маленькие варианты для тумбочек и различных шкафов. Кухонные аксессуары, например, фартуки и салфетки, выдержанные в одном стиле, придают гармонии этой важной части квартиры. В ванной комнате прекрасно смотрятся подобранные со вкусом полотенца и коврики. Даже в коридоре и на выходе из дома найдется место для хороших текстильных изделий, здесь идеально разместить коврики, причем не только с внутренней стороны, а и перед входной дверью. Если приобрести все перечисленные предметы, грамотно подобрав расцветку к общему фону, владелец сразу отметит, что комфортность в доме возросла в несколько раз.
Где приобрести домашний текстиль высокого сорта?
Сеть специализированных магазинов «Домаркет» реализует текстиль для дома только от лучших российских и зарубежных производителей. Начав работу более десяти лет назад, компания развила деятельность, открыв свыше десятка торговых площадок большой площади, от 700 до 1500 квадратных метров. Магазины расположены в разных точках Москвы, некоторых городах региона и других областях страны. На официальном сайте компании имеется обширный каталог продукции с указанием стоимости и применяемых материалов. Изображения изделий облегчают выбор. Здесь же есть актуальная информация о новинках и рекламных акциях со скидками.
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