Где заказать строительство мансарды для жилого дома?
Самый верхний этаж дома, обустроенный под комфортное жилье из чердачного блока, называют мансардой. В многоэтажных или малоэтажных постройках часто бывает так, что чердачное пространство остается совсем неэксплуатируемым. А это не всегда целесообразно, если можно реально чердачное подкровельное пространство задействовать под хозяйственный блок или жилье.
Если требуется расширить жилплощадь, получить для проживания одну, сразу несколько комнат, или оперативно обустроить вместительных хозблок, заказать cтроительство мансарды на жилом доме предлагается на сайте www.stroyabs.ru строительной компании Абсолют Строй. Обустраиваемые зоны высокого чердака обычно характеризуются наличием фигурной крыши, где фасадная часть может иметь наклонную или ломаную поверхность.
Преимущества мансарды
Этот вид обустройства жилых зон или пространств, используемых по особому назначению, применяют для решения самых разных задач.
- Давно уже мансарду используют при обустройстве замковых комплексов или дворцовых построек.
- Кроме жилых площадей, благоустраиваемых помещений под хознужды, этот вид чердачного пространства задействуют как под мастерские, так и торговые точки.
- По форме потолок может иметь самый разный силуэт, а по площади пол – занимать всю базу здания или только определенную его часть.
- Можно будет создать не только лофт или обыграть дизайн в более оригинальном стиле, но и установить мансарду до двух уровней.
- При помощи удачно выбранного архитектурного решения – максимально использовать инфраструктуру старой постройки.
Все это идеально при проведении капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий, где можно будет не только значительно расширить полезную или жилую площадь, но и придать экстерьеру здания более завершенный и современный вид. Выиграет не только экстерьер, но и интерьер, что позволит с минимальными затратами преобразовать объект, оформив дизайн архитектурного решения в едином стиле.
Чтобы результат запланированных затрат на преобразование зоны чердачного пространства был оправдан – рекомендуется заранее выполнить расчет в нескольких строительных компаниях. Имея на руках смету, будет несложно определиться с единственно верным решением и воспользоваться услугами высококвалифицированных проектировщиков и строителей компании Абсолют Строй. Не придется переплачивать посредникам, а все работы по строительству мансарды на жилом доме выполнить строго в срок и на условиях «под ключ».