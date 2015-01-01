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Как носить брюки и выглядеть женственно и элегантно?

Elena
брюки

Сложно представить современных модниц без нарядов, одним из элементов которых являются брюки, появившиеся в женском гардеробе менее столетия назад. В пользу использования брюк говорит возможность создавать неповторимые женственные и элегантные образы. Для того чтобы выглядеть безупречно женственно и стильно, необходимо уметь выбрать одежду с учетом особенностей фигуры, предпочитаемого стиля, ситуации и образа жизни. Выгодно брюки будут смотреться только при правильном подборе блузок, рубашек, обуви и аксессуаров. Разнообразие видов данной одежды позволяет без затруднений выбрать выгодный вариант представительницам прекрасного пола любого возраста, типа внешности и с любой фигурой.


При выборе следует учесть, что:


  • девушкам с пышными формами лучше отдать предпочтение широким брюкам, которые визуально скорректируют пропорции. Нужно избегать брюк с низкой посадкой;
  • высоким стройным девушкам подходят брюки почти любого фасона;
  • брюки на высоком поясе визуально удлиняют ноги;
  • брюки на бедрах визуально удлиняют верхнюю часть тела.

Наиболее популярными видами женских брюк являются:


  • модели прямого кроя, вписывающиеся в гардероб всех основных стилей: офисный, классический, ретро, кэжуал и пр. Выбор расцветки и дизайна зависит от цели приобретения. Сочетаются с блузками, рубашками, топами;
  • галифе с высокой посадкой, сочетающиеся с элегантными туфлями и босоножками;
  • скинни, для пошива которых используют стрейчевые и костюмные ткани, выглядят как вторая кожа. Сочетаются с рубашками, топами;
  • клеш, отлично вписывающиеся в стиль кэжуал, идеальны для фигур типа «перевернутый треугольник», «колонна» и «песочные часы». При сочетании с обувью на высоких каблуках, платформах или танкетках визуально вытягивают фигуру и делают ноги длиннее. Сочетаются с блузками, рубашками, топами;
  • чиносы, для пошива которых используют хлопок или лен. Модели могут быть укороченными, зауженными книзу или с защипами на талии. Сочетаются с топами и майками;
  • леггинсы, прекрасно вписывающиеся в различные стили, изготавливаются из стрейчевых тканей. Сочетаются с туниками, топами, рубашками;
  • каррот с высокой посадкой на талии и зауженными брючинами идеальны для фигур типа «груша» и «песочные часы». Для пошива используют струящиеся ткани, шелк, креп и т.д.;
  • бананы с мягкими и глубокими складками на поясе шьют из плотных и струящихся тканей. Дополняются обувью на танкетке или на каблуке. Сочетаются с топами и рубашками;
  • палаццо и паруса, называемые также юбками-брюки, шьют из плотных или легких материалов. Сочетаются с блузками.

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