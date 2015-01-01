Все про особенности масляной живописи

Участие в мастер классе по рисованию маслом является отличной возможностью, чтобы буквально за несколько часов создать настоящее произведение искусства. Даже в том случае, если вы впервые знакомитесь с живописью, преподаватели нашей художественной студии «Найди себя» приложат максимум усилий, чтобы этот вид искусства произвел положительное впечатление, и стремление изображать красоту только возрастало. Мы предлагаем открыть ваш талант и создать настоящий шедевр - https://naydisebya.ru/master-klassy/kartina-maslom-za-3-chasa.

Особенности масляной живописи

Масляная живопись является популярным видом рисования. Основное ее отличие от других техник живописи состоит в том, что масло – это пластичный материал, простой в использовании и с яркими красками. Благодаря этому, достигаются самые разные эффекты – глубина пространства, рельефные слоя краски, тонкие лессировки. Рисуя масляными красками, можно реализовать многие интересные идеи, которые возникают в голове у художника. Основное преимущество этого вида рисования состоит в том, что с легкостью делаются корректировки, не нанося ущерб рисунку.

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