Советы по выбору обручального кольца для влюбленных
Всем влюбленным рано или поздно придется столкнуться с таким сложным вопросам, как выбор обручальных колец. Для этого придется отправиться ювелирный магазин. На витрине можно увидеть огромное разнообразие изделий. Все кольца отличаются дизайном, размером, качеством и ценой. Из такого огромного ассортимента необходимо выбрать достойное украшение, которое станет символом вечной любви. Без советов экспертов просто не обойтись.
Выбираем металл
Чаще всего для изготовления обручальных колец используют такие материалы, как:
- золото;
- платина;
- серебро.
Первый вариант считается самым распространенным. Золото считается красивым, прочным и доступным материалом. У него имеется разнообразная цветовая гамма. Влюбленная пара сможет подобрать для себя лучшее обручальное кольцо из золота. Этот металл всегда в моде, на него не утрачивается популярность. Для свадьбы чаще всего выбирают кольца из белого золота. Но могут присутствовать ставки и другого цвета. Популярностью пользуется комбинирование драгметаллов, что позволяет создавать интересные и оригинальные ювелирные украшения. Обручальные кольца из красного золота - достойное изделие, которое выглядит эффектно, но при этом отличается доступной ценой. В интернет-магазине "NE КЛАССИКА" можно посмотреть коллекцию украшений. Здесь имеются изделия на разную стоимость.
Платина - еще один распространенный металл для изготовления свадебных колец. Этот материал медленная изнашивается, но легко царапается. Платина отличается белым цветом, и периодически нуждается в обновлении покрытия. Еще одним минусом является высокая цена колец.
Серебро - еще один популярный материал в ювелирном мире. Его чаще всего выбирают в том случае, когда имеется аллергия на золото. Чем отличается доступной стоимостью и быстрым изнашиванием.
Виды колец
На сегодняшний день ассортимент максимально разнообразный. Можно выбрать классические обручальные кольца, которые всегда пользуются популярностью. Они обычно имеют гладкую поверхность С внутренней стороны часто наносят гравировку. Имеются в продаже и комбинированные изделия. Для их изготовления использовались разные виды золота. Продаются обручальные кольца с драгоценными камнями. Они выглядят дорого и благородно. Чаще всего в качестве камня используют бриллиант. В любом случае выбор основывается на личных предпочтениях.
Дизайн обручальных колец разнообразен. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть каталог интернет-магазина. Во время выбора нужно обращать внимание на форму изделия. Кольцо должно быть удобны в носке, не доставлять дискомфорта.