Развиваем воображение с конструктором Лего
Важной частью детского сознания является способность к воображению. Поэтому одной из главных задач родителей является поддержание этой способности. К счастью, современные игры и игрушки рассчитаны на всестороннее развитие детей, а их многообразие позволяет мамам и папам выбирать наиболее подходящие ребенку варианты.
Отличным способом расширить кругозор ребенка и усилить в нем тягу к развитию воображения, являются настольные игры. Ассортимент настольных игр сейчас настолько широк, что позволяет удовлетворить потребности практически любого ребенка: и совсем малышей, и подростков, и мальчиков, и девочек, и активных, и спокойных, и маленький круг друзей, и большую компанию. Купить настольные игры – значит обеспечить своему ребенку и его друзьям не только приятное и интересное, но также и полезное времяпровождение.
Однако игрой, на протяжении многих десятилетий остающейся лидером по развитию детского воображения, остается Лего. Лего – это датская компания, занимающаяся производством конструкторов. С помощью деталей Лего моделировать можно самые различные предметы: здания, станции, автомобили, самолеты, роботов. В наборы лего входят фигурки людей и животных, растений, различные виды элементов конструкций. Кирпичик Лего является одной из самых узнаваемых деталей в мире. А широкий выбор конструкторов Лего позволит подобрать набор для любого ребенка, а игру сделать разнообразной и интересной.
Конструктор Лего не просто позволяет ребенку проявить свою фантазию, но и учит его множеству полезных умений – конструированию, архитектурным навыкам, ремонту, основам техники и технологии.
Лего дает широкий простор воображению еще и потому, что кроме наборов с обычными деталями, существуют и различные серии наборов, включающие в себя героев различных фильмов, мультфильмов, игр и комиксов. Среди таких серий можно выделить наиболее популярные: «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Принц Персии», «Тачки». Таким образом, Лего позволяет детям самостоятельно придумывать и продолжать приключения полюбившихся героев.
Специализированные серии Лего, такие как «Аква Зона», «Космическая полиция», «Гонщики», «Город» позволяют ребятам моделировать различные жизненные ситуации, тем самым прививая им опыт общения с окружающей средой и приучая к «взрослому» миру.
Конструктор Лего купить достаточно просто – эти игровые наборы продаются во всех крупных магазинах. Если у вашего ребенка до сих пор нет Лего, обязательно приобретите ему эту игру на сайте www.technodom.kz. Как ничто другое, она позволит ему освоить навыки моделирования, развить воображение и раз за разом создавать свои собственные новые миры.