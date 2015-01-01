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Женское здоровье
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Чем лечить боль в шее?

Elena
Лечение боли в шее

Боль в шее может возникнуть из – за воспалительных или дистрофических процессах в тканях, хронических заболеваний позвонков, иммунных нарушениях, инфекциях, опухолях. Чтобы начать лечение, необходимо знать к какому специалисту обратится, чтобы он диагностировал причины болезненных ощущений. Когда присутствует уже невыносимая боль в шее лечение не нужно откладывать в долгий ящик, ведь это приведет к невозвратимым последствиям! Узнать подробнее о лечении боли в шее, головных болях можно на сайте http://www.miobalans.ru/articles/7-bolit-sheya-prichiny-vozniknoveniya-boli-v-shee-i-kineziologicheskoe-lechenie.

Когда стоит обратиться к врачу?


Шейные мышцы на протяжении дня совсем не отдыхают, поэтому болью они сигнализируют, что им нужен хороший тонус, эластичность и отдых. Мышцы, которые постоянно перегружаются, имеют большие болевые рецепторы – этому предшествует:
  • шейная боль;
  • головная боль;
  • плечевая боль;
  • боль лопатки и кисти.

Шейная боль проявляется также вегетативными симптомами: головокружением, тошнотой, повышением артериального давления, тахикардией.

Нейропсихическая симптоматика проявляется: снижением настроения, нарушением сна, раздражительностью. Исходя из этого, обращение к врачу должно происходить незамедлительно.

Причины частой боли в шее.


Боль появляется в позвоночном столбе, когда мышцы растягиваются или спазмируются. Переохлаждение, резкие повороты головы, перенапряжение – все это может давать боль в шейном позвонке, но такие патологии не требуют экстренного лечения и проходят за несколько дней, помощью местных противовоспалительных препаратов. Когда шейную боль не выносимо терпеть, то причины наверняка заключаются в следующем:
  • ушиб или травма позвоночника;
  • патологический процесс в триггерных зонах;
  • присутствие в организме воспалительного или инфекционного процесса;
  • радикулопатия;
  • межпозвоночная грыжа;
  • остеохондроз шеи;
  • болезни нервной системы.

Лечебные мероприятия при болях в шее. Широко используются анальгезирующие препараты, но он только маскирую болевой синдром. Основное заболевание должно лечиться с помощью комплексной терапии. При необходимости врач применяет блокаду, которая устраняет все симптомы сразу. Одновременно с этим должны проводиться физиотерапевтические методы.

В план лечения входит:
  • инъекции, чтобы снять острую боль;
  • массаж, направленный на снятие мышечных зажимов;
  • устранение, с помощью коррекции, структурного нарушения.

Терапевтическая программа зависит от степени заболевания. Поэтому не рекомендуется откладывать на потом поход к доктору, чтобы уже запущенная болезнь приносила дискомфорт в жизнь. Не нужно забывать о профилактических мерах: умеренной физкультуре, правильном питании и здоровом сне, чтобы продлить здоровье шейных позвонков.
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