Чем лечить боль в шее?
Боль в шее может возникнуть из – за воспалительных или дистрофических процессах в тканях, хронических заболеваний позвонков, иммунных нарушениях, инфекциях, опухолях. Чтобы начать лечение, необходимо знать к какому специалисту обратится, чтобы он диагностировал причины болезненных ощущений. Когда присутствует уже невыносимая боль в шее лечение не нужно откладывать в долгий ящик, ведь это приведет к невозвратимым последствиям! Узнать подробнее о лечении боли в шее, головных болях можно на сайте http://www.miobalans.ru/articles/7-bolit-sheya-prichiny-vozniknoveniya-boli-v-shee-i-kineziologicheskoe-lechenie.
Когда стоит обратиться к врачу?
Шейные мышцы на протяжении дня совсем не отдыхают, поэтому болью они сигнализируют, что им нужен хороший тонус, эластичность и отдых. Мышцы, которые постоянно перегружаются, имеют большие болевые рецепторы – этому предшествует:
- шейная боль;
- головная боль;
- плечевая боль;
- боль лопатки и кисти.
Шейная боль проявляется также вегетативными симптомами: головокружением, тошнотой, повышением артериального давления, тахикардией.
Нейропсихическая симптоматика проявляется: снижением настроения, нарушением сна, раздражительностью. Исходя из этого, обращение к врачу должно происходить незамедлительно.
Причины частой боли в шее.
Боль появляется в позвоночном столбе, когда мышцы растягиваются или спазмируются. Переохлаждение, резкие повороты головы, перенапряжение – все это может давать боль в шейном позвонке, но такие патологии не требуют экстренного лечения и проходят за несколько дней, помощью местных противовоспалительных препаратов. Когда шейную боль не выносимо терпеть, то причины наверняка заключаются в следующем:
- ушиб или травма позвоночника;
- патологический процесс в триггерных зонах;
- присутствие в организме воспалительного или инфекционного процесса;
- радикулопатия;
- межпозвоночная грыжа;
- остеохондроз шеи;
- болезни нервной системы.
Лечебные мероприятия при болях в шее. Широко используются анальгезирующие препараты, но он только маскирую болевой синдром. Основное заболевание должно лечиться с помощью комплексной терапии. При необходимости врач применяет блокаду, которая устраняет все симптомы сразу. Одновременно с этим должны проводиться физиотерапевтические методы.
В план лечения входит:
- инъекции, чтобы снять острую боль;
- массаж, направленный на снятие мышечных зажимов;
- устранение, с помощью коррекции, структурного нарушения.
Терапевтическая программа зависит от степени заболевания. Поэтому не рекомендуется откладывать на потом поход к доктору, чтобы уже запущенная болезнь приносила дискомфорт в жизнь. Не нужно забывать о профилактических мерах: умеренной физкультуре, правильном питании и здоровом сне, чтобы продлить здоровье шейных позвонков.