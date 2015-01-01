Где отдохнуть в Италии
Где отдыхать лучше всего?
Правильно!
На море! Отдых в Италии
Италия станет идеальным выбором для своих близких. Ласковое солнце, необыкновенная музыка, изысканная и утонченная кухня, яркие и уютные городки - это все невероятная Италия! Здесь достигнута высочайшая гармония между первозданной красотой и современными объектами искусства. Тысячелетней культурой и античной философией буквально пропитан каждый город. Отдыхая в Италии нельзя обойти стороной величественный Рим, город, который на протяжении огромного количества времени был олицетворением мощи, силы и благородства. Вы можете посетить грозный Колизей, песок которого до сих пор помнит пролитую кровь гладиаторов. Большим удовольствием для Вас обернется даже обычная прогулка. Античная архитектура, дворцы и соборы, галереи с живописью - Рим чем-то похож на музей под открытым небом.
Обожаете следить за модой и всегда находитесь в тренде? Милан уже ждет Вас! Так стильно одеться возможно только здесь, а все Ваши знакомые будут гарантировано завидовать.
Считаете себя эстетом и неравнодушны к романтике? Венеция это то место, которое Вы просто обязаны посетить. Цепь из 118 островков, изящные гондолы и романтические серенады - Вам точно будет что вспомнить. Какие курорты есть в Италии?
Сказочное побережье Адриатического моря унесет Вас в блаженный мир уюта и вечного удовольствия. По ссылке adriaticheskoe-more.com можно больше узнать о пляжах на побережье Адриатического моря в Италии.
В Адриатическую Ривьеру входит несколько морских курортов, способных утолить любые, даже самые искушенные запросы. Самым оптимальным выбором для Вас будет Римини - наиболее популярное место среди отдыхающих. Это и неудивительно, ведь в Римини идеально сочетаются ночная жизнь, полная развлечений, пляжный отдых с теплым морем и нежным солнцем, а также познавательные и захватывающие экскурсии.
По соседству находится Риччоне, который просто создан для молодежного отдыха. Большое количество дискотек, ночных клубов и баров в совокупности с огромным аквапарков и дельфинарием делает Риччоне центром развлечений в Италии.
Примечательно, что Римини и Риччоне связаны единой транспортной сетью, что позволяет Вам сделать свой отдых еще более насыщенным.
Хотите отдохнуть от мирской суеты в тишине и покое? Тогда для Вас подойдет Беллария - уютный уголок, защищенный от шумного большого мира. Лучшего места для семейного отдыха Вы не найдете.
Если Вы прилетели в Италию с детьми, то стоит рассмотреть Милано-Мариттима или Линьяно. В Милано-Мариттима невероятно чистый и полезный воздух благодаря величественным кедровым рощам, а также находится итальянский Диснейленд "Мирабиландия". В Линьяно же самое красивое побережье и самый лучший пляж с детскими лагерями самого высокого класса. Вам всегда будет где оставить детей если Вы захотите уединиться. Куда еще можно поехать отдохнуть в Италии?
Возможно острова Италии Вам придутся больше по душе.
На что стоит обратить внимание? Вот Вам на выбор четыре острова, каждый из которых готовит невероятные приключения и приятные впечатления:
Остров Капри в Тирренском море. Имеет потрясающе красивое побережье, со своими пещерам и гротами. Здесь очень мягкий климат и фактически не бывает дождей. Остров очень популярен в европейской элитной публике.
Искья. Этот остров также омывается Тирренским морем и лежит недалеко от Неаполя. По своей сути он представляет собой не место для отдыха, а целый рекреационный комплекс, направленный на лечение людей. Сам остров полон горячих гейзеров, а в бухте Сорджетто они бьют прямо в моря, благодаря чему купаться здесь можно круглый год. На самом побережье очень много отелей, которые имеют свои собственные лечебные системы и отделения. Здесь Вам также могут всегда оказать профессиональную медицинскую помощь.
Сицилия - кто не знает этот остров? Он широко известен за пределами Италии, но вопреки устоявшимся стереотипам тут Вам будет безопасно и хорошо. Здесь очень много мест для дорогого и роскошного отдыха, но и для скромного бюджета найдется масса развлечений. На Сицилии много отелей, работающих по системе "Все включено" и здесь же находится действующий вулкан Этна.
Сардиния лежит на границе двух морей - Тирренского и Сардинского. Почти весь год на острове солнечная погода, но при этом очень комфортная температура. Жемчужина Сардинии - кристально чистое море и огромное количество уютных бухт, разбросанных по всему острову. Даже в разгар курортного сезона Вы всегда сможете найти для себя абсолютно безлюдную.