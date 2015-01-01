От кого вы произошли: сдайте ДНК тест, чтобы узнать
Бывают моменты в жизни, когда хочется знать всю правду о себе. А иногда твой беспокойный мозг желает резать правду-матку еще и в отношении других людей, небезразличных тебе. Что в таком случае делать? Правильно, сдавать ДНК тесты.
Молекулярно-генетический центр «ДТЛ» в СПб: лаборатория ДНК тестов
Молекулярно-генетический центр «ДТЛ» в Санкт-Петербурге предлагает огромный список услуг клиентам, кто задался вопросами своего происхождения и установления подлинности родства, а также ряд других. Для таких любознательных людей уже было проведено более 100 тыс. анализов, что пролили свет на тайну, скрывавшуюся, казалось, за семью печатями.
Огромной популярностью в центре пользуется анализ тест днк на национальность, который поможет человеку разузнать секрет своего происхождения и установить генеалогическое древо. Какие национальности были в вашем роду? Быть может, вашими предками являлись великие полководцы и завоеватели? Данный тест ДНК поможет докопаться до истины.
Список некоторых ДНК тестов в лаборатории «ДТЛ»
Кроме этого, в центре «ДТЛ» можно пройти и другие тесты ДНК:
- установление отцовства;
- установление родства;
- тесты на выявление заболеваний (предрасположенность к чему-то или непереносимость чего-то);
- тесты на здоровье, красоту и молодость;
- тест на измену и др.
В общем, целый ряд тестов ДНК, результаты которых могут по-настоящему ошеломить того, кто их прошел. Чего только стоит ДНК тест на измену, который показывает явный адюльтер со стороны любимого человека: любые пятна на постели, одежде и полотенце, следы на посуде, странные окурки в пепельнице и подозрительные волосы в доме — все это — повод немедленно обратиться в центр за анализами. Теперь правда будет на вашей стороне!
Цены на анализы и подлинность результатов
Цены на ДНК тесты в СПб в компании «ДТЛ» можно с легкостью узнать на соответствующей странице сайта. Там же вы узнаете, какое время потребуется для получения вами результатов анализов: некоторые тесты дают требуемые выводы уже спустя несколько часов, тогда как для получения других, более сложных, потребуется подождать неделю.
Для счастливой семьи, где верность превыше всего, молекулярно-генетический центр «ДТЛ» предлагает заранее узнать пол или резус-фактор плода, просто пройдя соответствующий ДНК тест. А уж вообще для любознательных предлагается сдача анализа на определение личности по дезоксирибонуклеиновой кислоте.
Остались вопросы? Смело задавайте их по телефону горячей линии. И помните: перекупщики и мошенники не располагают номером лицензии, зарегистрированной на сайте Росздравнадзора. Проверяйте и доверяйте только честным лабораториям.