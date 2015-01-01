Сильная молитва, чтобы найти потерянную вещь

Верующие считают, что потерянная вещь — проделки демонов. А сила молитвы помогает прогнать нечисть и обнаружить потерянное. Даже скептики признают силу молитвы, ведь в ее святых словах заложен особый нейролингвистический код, способный воздействовать на разум. Когда человек настраивает себя на определенный лад и сосредотачивается на вопросе, где может быть потерянная вещь, то в итоге она возвращается сама собой.Кому молиться о возвращении потерянной вещиМолитву Иоанну Воину нужно читать, не раздумывая. В обращении к защитнику православия люди просят ходатайствовать за них перед Богом, услышать зов сердца и помочь в беде. Иоанну Воину молятся не только для того, чтобы найти потерянную вещь, но и защитить себя от обидчиков, восстановить справедливость и т.д.Как читать молитву Иоанну о возвращении потерянной вещи или украденногоЧтобы молитва возымела эффект, молиться нужно правильно:Произносить святые слова следует с верой. Уверены ли вы, что в вашем сердце живет настоящая любовь к Богу? Без этого светлого чувства молитва будет бессильной.Перед прошением и после него необходимо совершить три крестных знамения и три поклона.Во время православного ритуала желательно зажечь свечи, пламя которых облегчит передачу информации от души к Небесной обители.Текст молитвыО, преславный угодниче Христов Иоанне Воинственниче, храбрый еси в ратех, врагов прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианам великий заступниче и угодниче Христов! Помяни нас, грешных и недостойных рабов, в бедах, скорбех и печалех, и во всяцей злей напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: дана тебе благодать от Бога молитися за нас, грешных. Избави нас от обидящих нас, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, да твоею помощию и крепким предстательством и поборством посрамятся вси являющии нам злая! О, великий поборниче Иоанне Воинственниче! Не забуди нас, грешных, молящихся тебе и просящих твоея помощи и неоскудныя милости, и сподоби нас, грешных и недостойных рабов, получити от Бога неизреченная благая, яже уготована любящим Его, яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Как благодарить о находкеМолитву почитали, потерянную вещь обнаружили. Не забыли поблагодарить святого, который вам помог, и Господа? Да и как правильно благодарить? В идеале нужно пойти в церковь и заказать благодарственный молебен. Если нет возможности посетить храм, почитайте Господу акафист «Слава Богу за все» и акафист святому, который ходатайствовал за вас.Если же потерянная вещь не была найдена, значит, на то воля Господа, которой подчиняется всякое живое существо. Однако это не говорит о прекращении молитв, ведь неудачи должны только придавать воодушевления и делать человека сильнее.

Источник: www.allwomens.ru/zen