До какого возраста женщине необходим мужчина

С давних времен считалось, что женская энергия должна уравновешиваться мужской. А в наше время появилось выражение «мужчина для здоровья». Давайте разберемся, до какого возраста женщине нужен мужчина?Физиологический факторЕсли говорить о физиологическом факторе, то женщине нужен мужчина пока сохраняется половая активность. Чаще всего она начинает снижаться после 40 лет, когда наступает предклимаксный период. Он сопровождается резкими перепадами настроения, головными болями и другими неприятными симптомами.Выработка женского полового гормона эстрогена снижается. А в период менопаузы, который чаще всего наступает после 55 лет, выработка этого гормона полностью прекращается. Многие женщины в этом возрасте перестают рассматривать мужчин в качестве сексуальных объектов. Однако либидо можно повысить психологически, тем самым продлив физиологическую близость с мужчиной.Психологический факторЕсли говорить о психологическом факторе, то мужчина нужен всегда, потому что быть желанной — одна из главных потребностей женщины. Когда она долгое время пребывает без мужчины, то кажется, что у нее выключен внутренний свет. Женщина становится раздражительной и склонной к брюзжанию. Если же у нее появляется поклонник, то организм мобилизует внутренние ресурсы. Женщина сияет изнутри, преображается и молодеет.Женщина и мужчина — это инь и янь, которые дополняют друг друга в любом возрасте и необходимы друг другу, как воздух для всего живого!

Источник: www.allwomens.ru/zen