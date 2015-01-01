Блузки 2019 года - модные тенденции

Вы собираетесь на романтическое свидание или вечеринку? А, может быть, задумались, что бы надеть на работу или в университет? Хотите выглядеть женственно, элегантно и, в тоже время, стильно и модно? В таком случае смело доставайте из гардероба блузку! Ну, а если вы планируете к новому сезону приобрести себе пару-тройку обновок, то вначале просто необходимо ознакомиться с модными тенденциями 2019 года и посетить интернет магазин oneBigShop по ссылке https://onebigshop.ru/women/Блузки. Итак, что же рекомендуют нам ведущие дома моды в 2019 году?

А дизайнеры в новом сезоне позаботились, чтобы новую и модную блузку смогли подобрать себе почитательницы любого стиля — будь то классика или милитари. Лаконичные по крою блузки-рубашки с минимумом деталей и скромным декором пригодятся и в офисе, и на деловой встрече, и в гардеробе любительницы классического стиля.

Так, для деловой леди дизайнеры предлагают классические блузки с V-образным вырезом и воротничком-стойкой. А вот в неформальной обстановке будет уместна женственная шифоновая или кружевная блузка.

Блузока с V-образным вырезом и воротничком-стойкой

Если вы на первое место ставите удобство и простоту в одежде, то наверняка по достоинству оцените оригинальные блузки в стиле «Casual». Ковбойский стиль по-прежнему актуален, так, что смело, можете остановить свой выбор на блузе «в клеточку». Да, еще не забудьте подвернуть рукава — это одна из модных «фишек» сезона. Безусловным лидером среди тканей в этой категории стал хлопок.

Блузока в Casual стиле с подвернутыми рукавами

Один из главных трендов сезона – изысканная женственность, воплощенная в полупрозрачных блузках. Знаменитые кутюрье создали потрясающие коллекции роскошных модных блузок из шифона, кружева, шелка и органзы. Словно дразня воображение, лёгкие и воздушные шифоновые блузки надеваются на непрозрачные топы или же шаловливо «вступают в связь» с матовыми тканями.

Сдержанная чувственность скрывается в закрытых формах эффектных атласных и шелковых блузках, а неприкрытая открытость смело заявляет о себе из глубокого выреза однотонных шифоновых блуз, идеальной парой к которым дизайнеры посчитали облегающие брюки или же шорты.

Шелковая блузка-рубашка

В новом сезоне стилисты сделали ставку на ткань и крой блуз, сведя до минимума использование аксессуаров. Вместо них на блузках появились романтичные воланы, рюши, банты, бахрома, ленты, расшитые воротнички и драпировки. Словом, да здравствует ретро! Кстати, бант вполне можно развязать, а края полочек, наоборот, завязать впереди — в моде легкая небрежность.

Кроме ретро-декора в коллекциях многих дизайнеров нашлось немало блузок а-ля 70-е,80-е и 90-е. Их легко узнать по большим рукавам, достаточно четкой линии плеча, скругленным воротникам или пышным рукавам-«фонарикам», собранным внизу в узкие манжеты.

Блузка в ретро стиле

Еще один хит сезона — блузки с одним рукавом. Необыкновенно стильные и эффектные, они поражают своим разнообразием. Элегантные блузки рубашки с необычными драпировками и декором от Lanvin или свободные блузки с рукавом 3\4 от Balenciaga — вам остается только выбрать.

Блузка с одним рукавом

Что же касается цветовой гаммы, то фаворитами единогласно были признаны белый и черный цвет, а также всевозможные оттенки бежевого и кремового. Ну, а под настроение — нежно-романтические - сиреневый, розовый и голубой или яркие и смелые - красный, бирюзовый и цвет фуксии.

Не выйдет из моды принт - великолепием цветочных и природных мотивов на прозрачных и полупрозрачных тканях, деликатностью мелких узоров на классических блузках и оригинальностью этнических принтов на шелковых шедеврах. На блузках в стиле «casual» пестреют геометрические и анималистические принты, и даже рисунки, имитирующие обычную газету.