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Агентства недвижимости в Киеве

Elena
Агенство недвижимости

Покупка/продажа или аренда/сдача жилплощади иногда становится настоящей проблемой. Это связано со многими факторами и в первую очередь с различными мошенническими манипуляциями. В таких случаях нежелательно предпринимать какие-либо действия самостоятельно, а лучше всего обращаться в проверенные организации, такие как агентства недвижимости, которые могут обеспечить безопасность сделки.

Особенно остро этот вопрос стоит на рынке вторичного жилья. Дело в том, что недвижимость вторичка в Киеве пользуется очень большой популярностью и как следствие находится в повышенной зоне риска.

Преимущества агентств и бюро недвижимости


Конечно, каждый человек сам выбирает обращаться ему за помощью к профессионалам или использовать только собственные силы. Единственным достоинством при самостоятельном подборе вариантов по покупке-продаже, сдаче, аренды жилья является лишь то, что не приходится платить комиссионные сборы за посредничество. Однако при этом люди практически не учитывают опасность и риски, которым подвергаются.

Плюсы при обращении в АН ( Агентства Недвижимости) и бюро:
  1. Подбор вариантов происходит через общую базу агентства. Практически все подобные организации имеют огромное количество различных вариантов для подбора жилья. А также существует обобщенная база, куда вносятся сведения продавцов, покупателей и собственников, желающих сдать недвижимость. Эта информация недоступна для общего ознакомления граждан, к ним имеют доступ только риэлторы и сотрудники агентств.
  2. Обзвон клиентов (собственников, покупателей и так далее).
  3. Для продавцов и людей желающих сдать жилье — рекламирование недвижимости во всех общедоступных информационных местах. Это могут быть как платные, так и бесплатные Доски объявлений в электронном виде или расклейка, подача информации в специализированные справочники и другие варианты.
  4. Просмотр подобранных вариантов на автомобилях от АН в сопровождении специалистов недвижимости.
  5. Полная помощь в оформлении документов (сбор справок, проверка и многое другое).
  6. Обеспечение безопасности финансовых операций. При необходимости у клиентов имеется возможность до приобретения или продажи жилья использовать сейф АН.
  7. Услуги юристов, помощь в решении с вопросами опеки, консультации кредитных и ипотечных специалистов и многое другое.

В результате, когда человек обращается в специализированные организации по недвижимости, он получает полноценную помощь, которая значительно быстрее помогает найти подходящий вариант и безопасно заключить сделку. Опытные специалисты занимаются клиентом с начала обращения и до полного результата.
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