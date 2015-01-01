Агентства недвижимости в Киеве
Покупка/продажа или аренда/сдача жилплощади иногда становится настоящей проблемой. Это связано со многими факторами и в первую очередь с различными мошенническими манипуляциями. В таких случаях нежелательно предпринимать какие-либо действия самостоятельно, а лучше всего обращаться в проверенные организации, такие как агентства недвижимости, которые могут обеспечить безопасность сделки.
Особенно остро этот вопрос стоит на рынке вторичного жилья. Дело в том, что недвижимость вторичка в Киеве пользуется очень большой популярностью и как следствие находится в повышенной зоне риска.
Преимущества агентств и бюро недвижимости
Конечно, каждый человек сам выбирает обращаться ему за помощью к профессионалам или использовать только собственные силы. Единственным достоинством при самостоятельном подборе вариантов по покупке-продаже, сдаче, аренды жилья является лишь то, что не приходится платить комиссионные сборы за посредничество. Однако при этом люди практически не учитывают опасность и риски, которым подвергаются.
Плюсы при обращении в АН ( Агентства Недвижимости) и бюро:
- Подбор вариантов происходит через общую базу агентства. Практически все подобные организации имеют огромное количество различных вариантов для подбора жилья. А также существует обобщенная база, куда вносятся сведения продавцов, покупателей и собственников, желающих сдать недвижимость. Эта информация недоступна для общего ознакомления граждан, к ним имеют доступ только риэлторы и сотрудники агентств.
- Обзвон клиентов (собственников, покупателей и так далее).
- Для продавцов и людей желающих сдать жилье — рекламирование недвижимости во всех общедоступных информационных местах. Это могут быть как платные, так и бесплатные Доски объявлений в электронном виде или расклейка, подача информации в специализированные справочники и другие варианты.
- Просмотр подобранных вариантов на автомобилях от АН в сопровождении специалистов недвижимости.
- Полная помощь в оформлении документов (сбор справок, проверка и многое другое).
- Обеспечение безопасности финансовых операций. При необходимости у клиентов имеется возможность до приобретения или продажи жилья использовать сейф АН.
- Услуги юристов, помощь в решении с вопросами опеки, консультации кредитных и ипотечных специалистов и многое другое.
В результате, когда человек обращается в специализированные организации по недвижимости, он получает полноценную помощь, которая значительно быстрее помогает найти подходящий вариант и безопасно заключить сделку. Опытные специалисты занимаются клиентом с начала обращения и до полного результата.