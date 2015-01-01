Топ-5 лучших патчей для глаз: честный рейтинг

Чтобы лицо было отдохнувшим и свежим, а взгляд — открытым, очень важно грамотно ухаживать за кожей вокруг глаз. Для этого можно использовать специальные кремы или гели. Но отличным решением окажутся патчи для глаз. Многие девушки интересуются, как их можно сделать самой. Однако проще купить готовые гидрогелевые «подушечки». Но какие из них лучшие? Ниже представлен топ-5 самых действенных вариантов.Purederm Black SolutionОткрывают рейтинг 2019 года бюджетные маски под глаза. Патчи от корейского производителя отличаются насыщенным черным цветом и доступной стоимостью (цена за 1 упаковку — около 700 рублей). Средство подходит для любого типа кожи. Отлично «работают», если их использовать курсом. Замечательно устраняют следы усталости.В этих патчах полностью натуральный состав — в основе лежат морские водоросли ламинарии, хорошо очищают ткани и регенерируют кожу.Milatte Fashiony PearlЕще одно действенное средство — прозрачные патчи, которые выпускает марка из Южной Кореи. Это антивозрастное средство, которое отличается уникальным составом. В него включены экстракты:фрукта джунос;алоэ вера;камелии;стебля бамбука;артемизии;грейпфрута;огурца.Патчи, пропитанные такой сывороткой, отлично питают кожу, насыщают ее влагой, успокаивают. Также средство оказывает защитное действие, предотвращая негативное влияние окружающей среды на ткани.Эта маска под глаза отлично прилипает к коже и выступает замечательной подготовкой для нанесения макияжа.Secret Key Pink RacoonyУникальный вариант розовых патчей в виде сердечек легко заказать на iHerb. Особенность маски заключается в том, что ее можно положить не только под нижнее веко. Если разделить «сердечко» на 2 части, патчи предлагается распределить на область носогубных складок. Целиком можно положить на щеки.Такое корейское средство, в составе которого производитель указывает золото, активизирует обменные процессы в коже. Также Secret Key Pink Racoony позволяет:устранить сухость;улучшить клеточное обновление;насытить клетки питательными веществами;увлажнить;снять раздражение.Средство подходит даже для самой чувствительной кожи.Berrisom PlacentaНе менее популярны антивозрастные плацентарные патчи. Эти маски отличаются эффективным омолаживающим действием, а потому использовать их рекомендуется женщинам от 30 лет и старше.Продуманная формула средства позволяет полностью впитываться полезным веществам в кожу, благодаря чему она становится упругой, ровной, подтянутой. Морщины разглаживаются. Рельеф и тон кожи выравниваются.Berrisom Placenta помогает избавиться от отеков, мешков, темных кругов и синяков от усталости под глазами.IsilandonЕсли же вы ищите недорогие патчи, то можно выбрать эффективный продукт с Алиэкспресс. Замечательное решение — патчи Isilandon с зеленым чаем. Бюджетное средство, стоимость которого варьируется в пределах 650 рублей, позволяет добиться отличных результатов.Всего за 10-15 минут маски устраняют припухлость под глазами и темные круги. Взгляд становится открытым, свежим, молодым.Как правильно использовать патчи для глазЧтобы патчи «работали» эффективно, использовать их нужно грамотно. Основное правило — нанесение строго на очищенную кожу. Чтобы питательные вещества лучше впитывались, предварительно рекомендуется сделать легкий массаж этой зоны.Вплотную к ресницам наклеивать средство нельзя. Следует отступить примерно на 2 мм. Держать патчи под глазами нужно ровно столько, сколько указано на упаковке. Оставлять маски в столь деликатной зоне на более долгий период или на всю ночь нельзя. Это чревато негативными последствиями для кожи.Убирать наклейки нужно от носа к вискам. Остатки средства не советуют смывать — лучше дать им впитаться. Легкими похлопывающими движениями рекомендуется вбить средство.Кому патчи противопоказаныНо, как и у любого другого косметического средства, у патчей есть противопоказания. Основное — аллергия. Поэтому перед применением состав продукта следует внимательно изучить.Также нельзя наносить «пластыри» под глаза при конъюнктивите, проблемах со зрением, куперозе, наличии ссадин, царапин, сыпи, порезов и других повреждений на коже в области нанесения.Узнать о других эффективных патчах можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen