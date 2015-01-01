Топ-5 лучших роботов-пылесосов: честный рейтинг

Для наведения чистоты в квартире многие хозяйки отказались исключительно от ручного труда. Практически в каждом доме есть пылесос. Но и тут достижения техники не стоят на месте. Несколько лет назад на рынках появился робот-пылесос, который не нужно возить с собой из одной комнаты в другую. Он все делает сам! Но какая модель роботов-пылесосов лучше?На что обратить внимание при выборе робота-пылесосаРешив перейти с обычного пылесоса на аппарат-робот, нужно правильно выбрать модель. На что обратить внимание? Перед тем, как купить такой прибор, стоит узнать:есть ли у него функция влажной уборки или другие полезные опции;объем пылесборника;продолжительность заряда;количество и виды сенсоров.Не менее важно понимать, насколько тонкий аппарат и сможет ли он проходить под мебелью. Также стоит оценить автономность прибора и количество режимов работы.Если вы ищите особый робот-пылесос, который сможет справляться с очень сложными заданиями, рекомендуется узнать, подходит ли он для чистки бассейна.Рейтинг лучших роботов-пылесосовИтак, какой робот-пылесос выбрать? Стоит ли брать дорогой вариант или можно обойтись бюджетным решением? Ниже представлен топ-5 лучших моделей с кратким обзором. Это поможет определиться с выбором.Xiaomi Mi Roborock Sweep OneСреди аппаратов из премиальной категории особого внимания заслуживает прибор от китайского бренда Xiaomi. Особенность такого робота-пылесоса заключается в том, что на нем установлена опция управления со смартфона.Устройство оснащено 13 датчиками, которые позволяют прибору грамотно создавать карту помещения и обходить все препятствия во время работы. Среди прочих особенностей стоит отметить:отличную автономность;наличие мягкого бампера;ориентацию по лазерному датчику.Этот робот-пылесос подходит для проведения сухой и влажной уборки. А стоимость прибора варьируется в пределах 20 000 рублей.iClebo OmegaНазывая лучшие роботы-пылесосы, которые вошли в рейтинг 2019 года, стоит отметить модель iClebo Omega. Аппарат отличается привлекательным дизайном. Но также устройство, стоимость которого несколько выше 35 000 рублей, оснащено сенсорным дисплеем.Прибор дополнен несколькими полезными датчиками. У этой модели есть камера, сенсор определения вида поверхности, гироскоп, датчик расстояния. Также беспроводной робот-пылесос умеет определять тип загрязнения.iClebo Omega оснащается большой емкостью под сбор мусора и отличается высокой мощностью.Gutrend Fun 120Из бюджетных решений пристального внимания заслуживает аппарат Gutrend Fun 120. Недорогой робот-пылесос от фирмы из Китая отличается продуманной «начинкой». Модель ориентирована на 130 минут автономной работы.Аппарат предназначается не только для сухой уборки в помещении. Он подходит для очистки шерсти и ковров. Также прибор дополнен модулем для влажной уборки.Panda X7Один из лидеров продаж в категории премиум робот-пылесос Panda X7. Хороший прибор от японского производителя оснащен мощным мотором и качественным аккумулятором. Именно поэтому цена на модель достаточно высока. Сколько стоит этот робот-пылесос? Около 35 000 рублей. Но чем так хорош этот вариант? Одна из особенностей модели — небольшая высота, что обеспечивает прохождение низкого прибора под мебелью.Аппарат позволяет качественно провести сухую уборку, так как по степени всасывания ему нет равных. Но у модели есть бак под моющие средства. Поэтому робот-пылесос может провести и влажную уборку. Агрегат оснащен несколькими щетками, позволяющими хорошо убирать шерсть животных и волосы.Panda X7 дополнен функцией картографии помещения и возможностью управления со смартфона.iBoto Smart X610G AquaИз дешевых вариантов по стоимости ниже 15 000, но выше 10 000 рублей, предложенный iBoto Smart X610G Aqua заслуживает место в топ-5 лучших вариантов 2019 года. Прибор из класса «эконом» от 1 заряда может работать около 200 минут. Для полного заряда устройство должно простоять на станции подзарядки 4 часа.Среди преимуществ робота-пылесоса от надежной китайской марки стоит отметить:возможность уборки разных покрытий;низкий уровень шума;точность навигации в помещении;достижение качественного результата в углах.Аппарат дополнен крутой опцией. Можно задать его работу по расписанию.Есть еще один хороший вариант, который стоит до 10 тысяч рублей. Это робот-пылесос ilife.Кстати, робот-пылесос можно приобрести на Алиэкспресс. Какие варианты на этой площадке достойны внимания, можно узнать из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen