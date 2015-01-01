Игровые аппараты на вулканплатинум — лучшие в рунете

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тематика (здесь существует практически неограниченный выбор сюжетных и эстетических параметров: древние сокровища, приключения, сказки, животные, растения и т.д.);



количество барабанов и линий выплат (от этого показателя зависит сложность игры и размеры возможных выигрышей);



наличие прогрессивных джекпотов (всегда интереснее играть с возможностью сорвать большой куш);



специальные символы, множители, скаттеры, бонусные опции (приятные сюрпризы привносят в игру дополнительные эмоции);



дополнительные раунды или призовые уровни, позволяющие увеличить свой выигрыш.



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