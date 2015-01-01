Сердечный пульс и его норма по возрастам: таблица

Пульс человека находится в прямой зависимости от возраста и степени физических нагрузок. Что является нормой для детей, подростков и молодых людей, может означать отклонения для граждан пожилого возраста. Особенно тщательно нужно следить за частотой сердечных сокращений при занятиях фитнесом и кардиотренировками, а также при беременности. Отклонения от нормы указывают на сбой в работе организма. Именно поэтому следует знать и отслеживать свою норму пульса.Виды пульсаОбщий термин охватывает несколько разновидностей пульса. Каждая из них имеет свои нормативные значения, которые отражают работу организма.С возрастом частота пульса имеет тенденцию к увеличению.АртериальныйЭто ритмичное сокращение артерий при выбросе крови, которую падает сердечная мышца. Пульсовая волна начинаются в устье клапана аорты, когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь. Основная волна создается с помощью прилива систолического давления при расширении сосудистого русла, а при спаде стенки принимают первоначальную форму.КапиллярныйВторое название — пульс Квинке. Это движение капилляров, которую чаще всего проверяют, нажимая на кончик ногтя. Покраснение пластины расценивают как отклонение от нормы, ведь у здорового взрослого человека движение крови по капиллярам должно быть непрерывным, поскольку прекапиллярные сфинктеры работают постоянно.ВенозныйСердцебиение отражается не только на артериях, но и на венах. При положительном венозном пульсе диагностируют недостаточность трикуспидального клапана. А отрицательный принято считать нормой, но в мелкой и средней венозной сетке его нет. Если сравнивать венозные волны с артериальными, то первые более плавные.Нормы пульса в состоянии покояЧастота пульса у человека в течение дня колеблется. Самые низкие значения наблюдаются рано утром и поздно вечером, ближе к ночи. Наиболее высоких значений пульс достигает к концу дня.Нормальный пульс взрослого здорового человека в состоянии покоя колеблется в диапазоне 60-90 ударов в минуту, но это усредненное значение. Показатели пульса отличаются у мужчин и женщин и зависят от возраста.Возраст, летНормы пульса, уд./мин.МужчиныЖенщины20-3055-7060-7030-4065-7570-8040-5070-8575-8050-6075-8580-8560-7078-8583-8570-9080-8585Норма пульса при физических нагрузкахПри занятиях спортом наблюдается увеличение показателей пульса. Происходит это потому, что на сердце повышается давление. Физические упражнения заставляют сердечную мышцу работать усерднее, из-за чего возрастает частота пульса.МаксимальнаяМаксимальный пульс при физических нагрузках можно вычислить по простой формуле:220 – возраст человекаОднако некоторые спортивные медики утверждают, что у мужчин и женщин данный показатель различается. Поэтому они предлагают определять максимально допустимый пульс по формулам:МП для мужчин = 214 – (возраст × 0,9).МП для женщин = 209 – (возраст × 0,8).Норма пульса при ходьбеДля этой тренировочной зоны также существует норма пульса. Она составляет 50-60% от приведенного выше максимума. Для примера рассчитаем пульс 30-летнего спортсмена:Максимальное значение ЧСС: 220 – 30 = 190 (уд/мин).Узнаем, сколько ударов составляют 50% от максимального: 190 х 0,5 = 95.Таким же способом — 60% от максимального: 190 х 0,6 = 114 ударов.Получается, что нормальный пульс при ходьбе для 30-летнего человека колеблется в пределах от 95 до 114 ударов в минуту.Норма пульса при бегеНорма для этого вида физической активности рассчитывается как 70-80% от максимального пульса. В качестве примера рассчитаем пульс 20-летнему человеку:Максимальная ЧСС: 220 – 20 = 200 (уд/мин).Оптимально допустимая величина при беге: 200 х 0,7 = 140.Максимально допустимая: 200 х 0,8 = 160.Таким образом, норма пульса при беге для 20-летнего спортсмена составляет 140-160 ударов в минуту.Норма пульса у беременныхВо время беременности сердцебиение женщины ускоряется. Таким образом организм обеспечивает снабжение кислородом ребенка. В спокойном состоянии в первом триместре пульс составляет 75-90 ударов в минуту. Перед родами показатель выше — 90-110.Пульс снижается до нормальных показателей спустя 1,5-2 месяца после появления малыша на свет. После физической нагрузки пульс будущей мамы достигает 130-150 ударов в минуту.Норма пульса у детейЧастота сердечных сокращений у ребенка напрямую зависит от возраста. Сразу после рождения пульс малыша в 2 раза выше, чем у взрослых — 140-150 ударов в минуту. Каждые 3-4 года он снижается на 10-15 пунктов, и к 20 годам достигают 60-80 ударов в минуту — норма для взрослых.Измерение пульса помогает отследить его замедление или учащение. А это может свидетельствовать о развитии аритмии из-за воздействия определенных факторов. Поэтому так важно знать норму своего пульса в определенном возрасте, чтобы вовремя предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Источник: www.allwomens.ru/zen