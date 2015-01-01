Сердечный пульс и его норма по возрастам: таблица
Пульс человека находится в прямой зависимости от возраста и степени физических нагрузок. Что является нормой для детей, подростков и молодых людей, может означать отклонения для граждан пожилого возраста. Особенно тщательно нужно следить за частотой сердечных сокращений при занятиях фитнесом и кардиотренировками, а также при беременности. Отклонения от нормы указывают на сбой в работе организма. Именно поэтому следует знать и отслеживать свою норму пульса.
Виды пульса
Общий термин охватывает несколько разновидностей пульса. Каждая из них имеет свои нормативные значения, которые отражают работу организма.
С возрастом частота пульса имеет тенденцию к увеличению.
Артериальный
Это ритмичное сокращение артерий при выбросе крови, которую падает сердечная мышца. Пульсовая волна начинаются в устье клапана аорты, когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь. Основная волна создается с помощью прилива систолического давления при расширении сосудистого русла, а при спаде стенки принимают первоначальную форму.
Капиллярный
Второе название — пульс Квинке. Это движение капилляров, которую чаще всего проверяют, нажимая на кончик ногтя. Покраснение пластины расценивают как отклонение от нормы, ведь у здорового взрослого человека движение крови по капиллярам должно быть непрерывным, поскольку прекапиллярные сфинктеры работают постоянно.
Венозный
Сердцебиение отражается не только на артериях, но и на венах. При положительном венозном пульсе диагностируют недостаточность трикуспидального клапана. А отрицательный принято считать нормой, но в мелкой и средней венозной сетке его нет. Если сравнивать венозные волны с артериальными, то первые более плавные.
Нормы пульса в состоянии покоя
Частота пульса у человека в течение дня колеблется. Самые низкие значения наблюдаются рано утром и поздно вечером, ближе к ночи. Наиболее высоких значений пульс достигает к концу дня.
Нормальный пульс взрослого здорового человека в состоянии покоя колеблется в диапазоне 60-90 ударов в минуту, но это усредненное значение. Показатели пульса отличаются у мужчин и женщин и зависят от возраста.
Возраст, лет
Нормы пульса, уд./мин.
Мужчины
Женщины
20-30
55-70
60-70
30-40
65-75
70-80
40-50
70-85
75-80
50-60
75-85
80-85
60-70
78-85
83-85
70-90
80-85
85
Норма пульса при физических нагрузках
При занятиях спортом наблюдается увеличение показателей пульса. Происходит это потому, что на сердце повышается давление. Физические упражнения заставляют сердечную мышцу работать усерднее, из-за чего возрастает частота пульса.
Максимальная
Максимальный пульс при физических нагрузках можно вычислить по простой формуле:
220 – возраст человека
Однако некоторые спортивные медики утверждают, что у мужчин и женщин данный показатель различается. Поэтому они предлагают определять максимально допустимый пульс по формулам:
МП для мужчин = 214 – (возраст × 0,9).
МП для женщин = 209 – (возраст × 0,8).
Норма пульса при ходьбе
Для этой тренировочной зоны также существует норма пульса. Она составляет 50-60% от приведенного выше максимума. Для примера рассчитаем пульс 30-летнего спортсмена:
Максимальное значение ЧСС: 220 – 30 = 190 (уд/мин).
Узнаем, сколько ударов составляют 50% от максимального: 190 х 0,5 = 95.
Таким же способом — 60% от максимального: 190 х 0,6 = 114 ударов.
Получается, что нормальный пульс при ходьбе для 30-летнего человека колеблется в пределах от 95 до 114 ударов в минуту.
Норма пульса при беге
Норма для этого вида физической активности рассчитывается как 70-80% от максимального пульса. В качестве примера рассчитаем пульс 20-летнему человеку:
Максимальная ЧСС: 220 – 20 = 200 (уд/мин).
Оптимально допустимая величина при беге: 200 х 0,7 = 140.
Максимально допустимая: 200 х 0,8 = 160.
Таким образом, норма пульса при беге для 20-летнего спортсмена составляет 140-160 ударов в минуту.
Норма пульса у беременных
Во время беременности сердцебиение женщины ускоряется. Таким образом организм обеспечивает снабжение кислородом ребенка. В спокойном состоянии в первом триместре пульс составляет 75-90 ударов в минуту. Перед родами показатель выше — 90-110.
Пульс снижается до нормальных показателей спустя 1,5-2 месяца после появления малыша на свет. После физической нагрузки пульс будущей мамы достигает 130-150 ударов в минуту.
Норма пульса у детей
Частота сердечных сокращений у ребенка напрямую зависит от возраста. Сразу после рождения пульс малыша в 2 раза выше, чем у взрослых — 140-150 ударов в минуту. Каждые 3-4 года он снижается на 10-15 пунктов, и к 20 годам достигают 60-80 ударов в минуту — норма для взрослых.
Измерение пульса помогает отследить его замедление или учащение. А это может свидетельствовать о развитии аритмии из-за воздействия определенных факторов. Поэтому так важно знать норму своего пульса в определенном возрасте, чтобы вовремя предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Источник: www.allwomens.ru/zen