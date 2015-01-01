Обзор онлайн слотов.Ваши отзывы
В любом игровом заведении онлайн слоты представлены в очень большом количестве. Сайт https://joycasino.ru.net/ не исключение. Тем не менее, у игроков часто возникает вопрос, чем одни игровые автоматы отличаются от других, в чём их принципиальная разница?
Во-первых, нужно знать, что игровые автоматы бывают:
- классические;
- видео-слоты.
Классические представляют собой аппараты, в которых вращаются три барабана. Эти автоматы чисто механические и представлены в реальных (не онлайн) залах. По причине того, что механические игровые приспособления имеют ограниченный функционал, разнообразием такие автоматы похвастаться не могут. В конце концов, это и стало причиной того, что они постепенно ушли из нашей жизни.
Видео-слоты – это творения программистов, так называемый, игровой софт. Такие игровые автоматы работают на базе компьютеров и могут иметь различное количество линий. В принципе, теоретически, количество линий не ограничено ничем, кроме здравого смысла. К счастью, никто не придумал слоты с 1000 или 10000000 линий. Хотя, в любом случае, популярности такие игры добились бы вряд ли.
Видео-слоты присутствуют не только в онлайн-заведениях, но и в обычных наземных залах, куда игроки приходят испытать удачу. Сейчас разработка онлайн-игр стала одним из направлений многих IT компаний, а некоторые сделали её своим основным видом деятельности. Игроки хорошо знают эти компании, и у каждой есть как свои поклонники, так и «хейтеры».
В качестве оформления слотов компании производители используют самые разнообразные сюжеты. Некоторые из них специально разработаны игровыми дизайнерами и являются эксклюзивным продуктом компании-разработчика. Такие слоты не повторяются и их становится всё больше и больше. Также существуют автоматы, сюжеты и оформление которых заимствовано. Например, есть слоты, посвящённые фильмам, мультипликационным сериалам и даже народному фолклору. Каждый игрок может выбрать такой видеоряд, который ему ближе по духу.
Но слоты отличаются не только визуальной составляющей. Точнее – это не самое главное отличие. Самое основное – это система формирования вашего выигрыша. Вот с этим лучше разобраться сразу. Системы, обычно, не сложные. Специально запутывать игроков не входит в планы разработчиков. Наоборот, они стараются сделать игру как можно более комфортной.
В любом случае, слотом управляет генератор случайных чисел, поэтому выиграть у казино – это вполне реальная задача, по силам каждому. Нужно просто захотеть.