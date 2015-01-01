Советы родителям первоклассников

По пути в школу не читайте ребенку нотации и нравоучения – это даст только усталость. Лучше подумайте о безопасном, а не коротком маршруте от дома до школы и объясните первокласснику необходимость знать правила дорожного движения. После уроков обязательно надо спросить об успехах и трудностях, выслушать, похвалить ребенка. И никаких замечаний и наказаний!



Если ребенок в чем-то затрудняется, только помощь и похвала родителей поддержат его. Замечания можно делать очень корректно. Не требуйте от ребенка с первых уроков больших достижений.



Не надо ставить в пример других детей, сравнивать с ними. У ребенка будет формироваться неуверенность в своих способностях. Надо всегда помнить, что ребенок только в начале своего обучения, все его удачи впереди.

Поступая в 1 класс, ребенок всегда испытывает стресс. Все там для него новое и непонятное. К сожалению, дети с непривычки быстро утомляются. Сначала они просто отвлекаются, потом готовы лечь на парту и уснуть. Задача взрослых помочь первоклассникам адаптироваться к новым условиям.Нельзя забывать, что сейчас очень важно поддерживать здоровье детей-первоклассников: следить за соблюдением режима дня, правильным полноценным питанием, физической закалкой. Во избежание переутомления придется ограничить просмотр телепередач. Очень полезны прогулки на свежем воздухе. Ребенка нужно настраивать на позитивное отношение к школе, на занятия собираться спокойно, заранее создавая хорошее настроение.Сейчас ребенку приходится контактировать со многими людьми, работающими в школе. Относитесь уважительно к учителю, поддерживайте его, помогайте, если надо. Не торопитесь бросать в адрес школьной администрации резкие слова осуждения. И, самое главное, никогда не обсуждайте личность учителя при ребенке.Самые большие трудности ожидают первоклассников при обучении письму. Не надо тыкать пальцем в детские каракули и говорить, что он не справился с правописанием. Разумнее намекнуть ребенку, что взрослые начинали писать еще хуже, а сейчас пишут красиво и правильно.Если ребенок свои первые сказки уже бегло читает, то предмет чтения для него будет легким, а если он и буквы еще не знает, то для чтения придется приложить немало усилий. Другие дети не могут сложить и вычесть даже маленькие числа, ну что ж, придется налечь на математику. При этом не надо забывать, что непрерывное чтение первоклассника длится 8 минут, а письмо около 3-6 и на уроке, и дома.Не надо торопиться, просто научите своего ребенка самостоятельно выполнять хотя бы часть заданий, внушите ему, что за учебу придется отвечать самому. Семилетний ученик способен понять, что он стоит на новой ступеньке своей жизни.