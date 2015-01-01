Нервный тик: что делать, если дергается глаз

В бесконечной суете у многих не остается времени на себя. Но сбои в нормальном функционировании организма иногда дают о себе знать. У кого-то постоянно болит голова или плохое настроение, у других дергается глаз. Обычно такой симптом не принимают всерьез. И зря! Рассказываем, почему это происходит и что с этим делать.Нервный тик и его типыНепроизвольное сокращение глазных мышц, из-за которого возникает ощущение подергивания, — это нервный тик. Явление может затрагивать веко сверху или нижнюю часть глаза. Иногда сокращается только уголок. Но бывает, что как будто немеет щека или подрагивает бровь над глазом прямо вверху, либо немного внизу.Часто непроизвольное сокращение мышц проявляется только на правом или на левом глазу. Сложнее, когда пульсируют мышцы одновременно с двух сторон, и оба глаза дергаются. В медицине это проявление именуется гиперкинезом или блефароспазмом. Недуг вызывает неприятные чувства и может доставить массу проблем.Нервный тик может проявляться у взрослого человека: парня, девушки, мужчины или женщины. Нередко недуг дает о себе знать во время беременности. Бывает тик и у ребенка. Но перед лечением стоит узнать, какой именно тик беспокоит.Психосоматика заболевания связана с самовосприятием. Это означает, что часто вы отказываетесь видеть что-то или кого-то. Если начал сильно дергаться глаз, стоит пересмотреть свои взгляды на многие вещи.ХроническийПри этом виде недуг проявляется постоянно. Степень выраженности неприятных ощущений может варьироваться от случая к случаю.ПервичныйТакое проявление тика считается одним из самых безобидных. Обычно подергивание верхнего или нижнего века длится всего несколько минут (не более 10). При этом виде недуг проявляется редко.ВторичныйЭтот тип явления возникает часто, а длится долго. Неприятная симптоматика может сохраняться на протяжении нескольких часов.СпонтанныйСпонтанный вид проявляется внезапно. Обычно тик возникает один раз и не сильно выражен. При этом сложно определить причины проблемы.Почему дергается глаз: причиныЧто вызывает подергивания век? Отмечается несколько причин возникновения недуга. Основные причины, из-за которых начинает дергаться глаз, — это усталость и невроз.Подергивание век часто вызвано:стрессом;недосыпом;переутомлением;продолжительной работой за компьютером;длительным чтением (особенно в транспорте).Эти факторы вызывают перенапряжение в области глазных мышц. Также возникновение проблемы провоцирует перегрузка нервной системы в целом.Еще одна распространенная причина гиперкинеза — аллергия. В таком случае тик возникает совместно с покраснением глаз, отечностью, зудом, повышенным слезоотделением.Еще одна распространенная причина гиперкинеза — нехватка витаминов. Вызвать проблему может недостаток глицина, кальция, магния. В такой ситуации функционирование нервной системы и головного мозга дает сбой, что и проявляется в виде тика. Если питание скудное и неправильное, то говорить о достаточном количестве таких элементов не приходится.Нехватка витаминов негативно сказывается на женском организме. Хорошо, что есть топ-10 самых полезных витаминов для женщин!Нередко блефароспазм спровоцирован использованием линз, которые вызывают синдром сухого глаза и могут привести к подергиванию мышцы. Также это может вызвать прием различных медикаментозных препаратов. Иногда тик возникает из-за офтальмологических заболеваний, в том числе кератита, конъюнктивита, блефарита и т.д.Но непроизвольное сокращение глазных мышц часто вызвано и эмоциональным состоянием больного. Если он находится в постоянном тревожном, раздраженном или депрессивном состоянии, регулярно сталкивается с конфликтами дома или на работе, возникает тик.Усугубить ситуацию может злоупотребление черным чаем, алкоголем, кофе, энергетиками.Как избавиться от нервного тикаКогда понятно, отчего возникает такая пульсация под левым или правым глазом, можно эффективно справиться с блефароспазмом. Итак, как лечить тик? Существует несколько проверенных и действенных методов.Блефароспазм — явление, с которым не стоит шутить. Чтобы избежать серьезных последствий, лучше сразу же обратиться к врачу.Аптечные средстваБыстрое действие при гиперкинезе оказывают специальные медикаменты. Все эти препараты можно купить в аптеке:«Хилозар-комода»;«Артелака»;«Оксиала».Если тик спровоцирован аллергией, можно воспользоваться средствами «Зодак», «Телфаста» или «Лоратадин».Народные средстваКогда сильно пульсирует мышца под глазом или в его уголке, убрать неприятные ощущения помогут народные средства. Хорошо помогает лечить тик герань. Как сделать средство на ее основе? Листья этого растения (строго свежие) нужно тщательно промыть и основательно измельчить. Полученную кашицу завернуть в чистую марлю и приложить к больной стороне, а сверху — салфеточку. Оставить на 15 минут.Чтобы избавиться от сокращения глазных мышц, в течения дня делать компресс с геранью нужно не менее 2 раз.Еще одно действенное и проверенное годами средство — с корневищами валерианы. Эту часть растения надо тщательно промыть, натереть на терке и залить кипятком (стакан крутого кипятка на 5 гр средства). В течение 3 часов кашица должна завариваться.Отвар нужно процедить, и к 30 мл влить 120 мл чистой воды. Из такого средства не делаются примочки или компрессы. Его нужно принимать внутрь — каждый день по 3 чашки. Сколько составляет курс лечения? Попить отвар, чтобы успокоить нервную систему и остановить сокращение, нужно не менее 12-15 дней.Другое хорошее средство для взрослых — смесь из:1 ч. л. руты душистой;700 мл кипятка;1 ст. л. анисовых семян;1 ст. л. измельченного подорожника.Эту смесь надо заварить на час, после чего заправить 3 ст. л. меда. Каждый день нужно принимать полученный состав, всего 4 раза за сутки. Разовый прием — 100 мл. Чтобы перестал дергаться глаз, пить состав надо не менее 3 недель, а лучше — месяц.Гимнастика и упражненияЭффективно помогает справиться с проблемой специальная гимнастика. Комплекс несложных упражнений может выполнять как взрослый, так и ребенок. Они помогут избежать негативных последствий, а, значит, более сложного лечения блефароспазма.Сперва нужно снять напряжение. В этом поможет обыкновение моргание. Это очень простой способ увлажить слизистую. Нужно моргнуть 10 раз.Второй подход очень легкий. Следует крепко-крепко зажмуриться на 4 секунды. Всего придется сделать 8 подходов.Теперь на глаза надо положить 3 пальца и немного надавить. Удерживать в таком положении 2 секунды. Действие повторить трижды.Очень простое упражнение, чему всегда рады люди, столкнувшиеся с такой проблемой. Голову надо удерживать в одном положении. Теперь взгляд с потолка надо медленно перевести вниз. Потом — слева и направо. Далее все движения по обратной траектории. Подход выполняется минимум 8 раз.ГомеопатияСправиться с недугом можно посредством гомеопатических средств. Вот список наиболее эффективных вариантов при тике:Agaricus muscarius;Cicuta;Alumina;Iodum.Еще помогает Ranunculus bulbosus.Профилактика нервного тикаНо чтобы вообще не сталкиваться с проблемой, стоит проводить профилактику. Исключить непроизвольное подергивание глаз можно с помощью правильного рациона. В него стоит добавить продукты, богатые магнием:горох;ягоды;фасоль;спаржу;грецкие орехи и т.д.Избежать проблем позволит отказ от крепкого чая и кофе, пряной еды и слишком острой пищи.Не стоит игнорировать важность полноценного отдыха, крепкого сна, пользу пробежек, езды на велосипеде, прогулок. Нужно избегать стрессовых ситуаций. Если конфликтов и напряжения избежать не удается, рекомендуется пить чай с мелиссой или мятой перед сном.Для профилактики нужно носить солнцезащитные очки, ежедневно бывать на свежем воздухе, при работе на компьютере делать перерыв каждый час.Узнать больше о подергивании глаза поможет видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen