Топ-10 самых полезных витаминов для женщин

Женский организм — сложная система, которая постоянно подвергается различным негативным факторам. Именно поэтому, чтобы сохранить красоту, молодость и энергичность, нужно помогать ему. Для этого требуется не только правильное питание, салонный уход, полноценный отдых и положительные эмоции, но и витамины. Но какие выбрать? Ниже представлен топ-10 лучших вариантов.Рейтинг лучших витаминов для женщинМестоНаименованиеХарактеристика в рейтингеЛучшие витамины для женщин после 301.Doppel herz AktivЛучший состав для красоты волос, кожи, ногтей2.Формула женщиныДля подготовки к беременности3.Lady`s formulaСамый сбалансированный составЛучшие витамины для женщин после 40 лет1.Vitamine CodeПродуманный состав без глютена и молочных продуктов2.OPTI-WomenЛучший вариант для продления красоты и молодостиЛучшие витамины для женщин + 50 лет1.Nature's Way «Alive!» Once Daily Women's 50+Лучший состав2.Менорил ПлюсОптимально против симптомов климакса3.Алфавит 50+Лидер в категории бюджетных вариантовЛучшие витамины для беременных1.Элевит ПронатальДля повышения защитной функции организма2.Солгар ПренаталЛучший состав с йодомЛучшие витамины для женщин после 30 лет30-35 лет — «золотой» возраст для женщины. Она активна, красива, молода, бодра. Казалось бы, зачем принимать витамины? Чтобы поддержать свою энергичность и красоту. Ведь взрослым, как и детям, нужна помощь.Doppel herz AktivСтрана производитель: ГерманияБренд: Квайссер ФармаЦена: 450 рублейРейтинг: 4,4ОписаниеЖенщинам после 30 лет важно выглядеть привлекательно. Doppel herz Aktiv — отличный вариант для поддержания красоты. Сбалансированный состав средства от немецкой фирмы позволяет сохранить красоту, шелковистость и здоровье волос. Также средство положительно сказывается на состоянии ноготков и кожи, которая сталкивается с первыми признаками старения.В составе основного продукта присутствуют цинк, биотин, B6, B5 и прочие полезные компоненты. Но огромного количества ценных веществ в препарате нет, что сводит к минимуму риск возникновения аллергических реакций на него. Из недорогих продуктов в топ-3 — самый эффективный.Также выпускаются различные разновидности Doppel herz Aktiv, в том числе с магнием, цинком и омега-3.Плюсы:не дает эффекта отмены;приятный вкус;небольшая дозировка;быстрый эффект.Минусы:в составе есть подсластитель;крупный размер;среди побочных действий часто проявляется диарея.Формула женщиныСтрана производитель: РоссияБренд: Арт ЛайфЦена: 950 рублейРейтинг: 4,0ОписаниеМультикомпонентный состав отлично подходит дамам старше 30 лет. Сочетаемость компонентов четко продумана, что обеспечивает здоровье репродуктивной, нервной, иммунной, гормональной систем женщины. Средство позволяет нормализовать обменные процессы. Хорошо сказывается на состоянии ногтей и кожи. Помогает поддерживать красоту волос. После приема «Формулы женщины» отмечается нормализация состояния перед менструацией.Этот препарат российского производства рекомендуется пить курсом. Тогда состав будет заботиться и о внешности, и о здоровье женщины старше 30 лет.Плюсы:комплексное действие;одновременная забота о здоровье и внешности;сбалансированный состав.Минусы:высокая стоимость.Lady`s formulaСтрана производитель: США/РоссияБренд: West Coast Laboratories, Inc/БиоВид ОООЦена: 1100 рублейРейтинг: 4,2ОписаниеОсобенность этого продукта заключается в уникальности продуманного состава. Усиленная формула, которая включает рибофлавин, токоферол, B-каротин, тиамин, фолиевую и аскорбиновую кислоты, пиридоксин, ретинол, пантотеновую кислоту, холин и множество других полезных для женского здоровья компонентов, помогает сохранять и поддерживать красоту волос.Леди-С формула делает пряди послушными, здоровыми, шелковистыми, сильными, обеспечивая их устойчивость к внешним негативным факторам. Также препарат помогает избавиться от перхоти, ломкости ногтей и их расслаивания. Не менее благотворно комплекс сказывается на состоянии кожи.Плюсы:легко принимаются;без труда делятся на части;сокращают проблемы с кожей и волосами;естественный оттенок.Минусы:большая дневная дозировка (3 таблетки);быстрый расход;длительность курса.Лучшие витамины для женщин после 40 летКакие витаминные комплексы лучше всего выбрать женщинам, перешагнувшим возраст 40 лет? У дам в этот период основной задачей становится продление молодости и сохранение красоты. Поэтому важно найти состав, который поможет женскому организму в момент перестройки.Vitamine CodeСтрана производитель: СШАБренд: Garden Of LifeЦена: 3100 рублейРейтинг: 4,7ОписаниеАмериканский продукт отличается уникальным составом. Поливитамин создан на основе цельных продуктов, что выгодно отличает его от синтетических добавок. Vitamine Code, который можно заказать на Айхерб, разрешено без тени сомнений пить даже натощак.В состав этого средства включены ферменты, кальций, цинк, живые пробиотики, витамин D, фолиевая кислота, B-комплекс, магний, витамин C, антиоксиданты. Благодаря такому сочетанию, в котором нет молочных продуктов и глютена, нормализуется пищеварение. Также состав поддерживает иммунитет.В США среди женщин этот поливитаминный продукт признан лучшим и широко популярен.Плюсы:продуманный состав;отсутствие глютена.Минусы:высокая стоимость.OPTI-WomenСтрана производитель: СШАБренд: Optimum NutritionЦена: 1100 рублейРейтинг: 4,3ОписаниеОтпи-Вумен — комплексные витамины для женщин, которые старше 40-45 лет. Часто этот препарат относят к категории спортивных продуктов, поскольку он ориентирован на дам, ведущих активный образ жизни, занимающихся фитнесом. Также продукт оказывает положительное действие на умственные способности. Помогает повысить энергичность и защитные функции организма.Благодаря продуманному составу, в который включен компонент д3, средство помогает от выпадения волос. Оно делает гладкой и эластичной кожу. Останавливает преждевременное возникновение морщин. Опти-Вумен укрепляет ногти, предотвращая их расслоение и ломкость.Это средство стоит купить тем женщинам, которые пристально следят за своей внешностью.Плюсы:улучшение состояния волос и ногтей;предотвращение преждевременного старения;подходят для фитнес-леди.Минусы:высокая стоимость;возможность аллергической реакции.Лучшие витамины для женщин +50 летПосле 50 лет женский организм становится особенно хрупким и уязвимым. Все естественные процессы замедляется. Свое влияние оказывает климакс. Чтобы нормализовать самочувствие, улучшить гормональный фон, состояние кожи и волос, рекомендуется принимать витамины. Но какие из них самые полезные?Nature's Way «Alive!» Once Daily Women's 50+Страна производитель: СШАБренд: Натурес ВэйЦена: 1180 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеЭтот состав можно заказать на iHerb. Мультивитаминный комплекс представлен продуманной формулой, в которую включено 95 компонентов. Продукт обогащен витаминами группы B, пищеварительными ферментами, компонентами, ориентированными на улучшение состояния кожи, волос и ногтей.Продукт подходит дамам в возрасте 50-55 лет. Почему рекомендуется принимать этот американский комплекс, в состав которого включены витамины С и D? Дело в том, что благодаря уникальной сочетаемости компонентов вся принимаемая пища преобразуется в энергию, которой в этом возрасте часто не хватает. Продукт нормализует состояние нервной системы и проявления климакса.Принимать Nature's Way «Alive!» Once Daily Women's 50+ рекомендуется только после консультации с врачом.Плюсы:сбалансированный состав;высокое качество;укрепление ногтей;улучшение состояния волос.Минусы:высокая стоимость;побочные действия в виде бессонницы, тахикардии, тревоги.Менорил ПлюсСтрана производитель: РоссияБренд:Внешторг ФармаЦена: 650 рублейРейтинг: 4,3ОписаниеОсобенность препарата «Менорил Плюс» заключается в возможности эффективного сглаживания протекания менопаузы. Хороший продукт для дам старше 50 лет включает все полезные компоненты для женщин в период климакса.Препарат избавляет от сухости влагалища, усталости, тревоги, бессонницы. Средство повышает либидо, нормализует гормональный фон и давление. За счет его применения снижается частота приливов, а состояние нервной системы стабилизируется. Прием не вызывает проблем, а капсулы легко глотаются при запивании водой.Витамины выпускаются в упаковке по 60 штук, этого окажется достаточным на 1 курс.Плюсы:оптимальная стоимость;нормализация состояния во время климакса;устранение головных болей и приливов;повышение сексуальной активности.Минусы:прием во время еды;индивидуальная непереносимость компонентов.Алфавит 50+Страна производитель: РоссияБренд: Внешторг ФармаЦена: 290 рублейРейтинг: 4,3ОписаниеОсобенность витаминов для женщин старше 50 лет заключается в предупреждении раннего старения. За счет включения в состав комплекса йода, витаминов группы B, цинка, хрома, лютеина, железа, фолиевой кислоты препарат оказывает общеукрепляющее действие.Поскольку этот продукт с кальцием, он оказывает благотворное действие на процесс минерализации костей. Он нормализует состояние волос и ногтей. Но особенно важно то, что средство не имеет противопоказаний. Не отличается ярко выраженным запахом и вкусом. Именно поэтому пить его приятно.Таблетки отличаются небольшим размером, а потому без труда проглатываются.Плюсы:невысокая стоимость;отсутствие противопоказаний;общеукрепляющее действие.Минусы:может спровоцировать аллергическую реакцию.Лучшие витамины для беременныхВо время беременности женский организм нуждается в особой защите. Ведь всем необходимым следует обеспечить не только маму, но и малыша. Поэтому при планировании беременности важно внимательно изучить состав средства.Элевит ПронатальСтрана производитель: РоссияБренд: БАЙЕР АОЦена: 1350 рублейРейтинг: 3,9ОписаниеСреди лучших витаминных комплексов для беременных на первом месте стоит известный продукт. Элевит Пронаталь от российской марки отличается продуманным и гармоничным составом, который дополняется ценными микро- и макровеществами.Сбалансированное сочетание элементов обеспечивает всем необходимым ребенка с первых дней зачатия. Но принимать состав полезно в течение всей беременности и в период грудного вскармливания.Продукт помогает улучшить состояние матери и восполнить недостающие элементы в ее организме.Плюсы:сбалансированный состав;нормализация состояния при токсикозе;простота приема.Минусы:подходит не всем;состав не обогащен йодом.Солгар ПренаталСтрана производитель: СШАБренд: SolgarЦена: 890 рублейРейтинг: 4,6ОписаниеСписок качественных поливитаминов для беременных продолжает продукт американского производства. В составе препарата есть йод, что очень важно для правильного развития плода. Особенность препарата заключается в том, что после его применения исчезают сонливость, слабость, перепады настроения. Возвращается бодрость. Состав позволяет избавиться от рвоты и тошноты. Все симптомы токсикоза уменьшаются, а нормальный аппетит возвращается.Также грамотный прием Солгар Пренатал стабилизирует беременность, снижает риски отслойки плаценты, задержки развития плода и появления внутриутробных пороков. Состав нормализует обмен веществ, стимулирует выработку грудного молока (а потому продолжать прием можно во время грудного вскармливания).Плюсы:продуманная формула;наличие йода в составе;возможность приема в течение всей беременность до родов и ГВ;обеспеченность всеми необходимыми элементами мамы и плода.Минусы:крупные капсулы иногда вызывают проблемы с глотанием;большой расход (4 таблетки в сутки).Вот только лучшие витамины для женщин. Среди представленных вариантов каждая представительница прекрасного пола отыщет самое полезное для себя решение.Оставьте свой голос в нашем голосовании и поддержите продукт, который вы считаете лучшим для женщин!

Источник: www.allwomens.ru/zen