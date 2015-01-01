Взрослые, которые продолжают любить игрушки

В детстве я, как и все мальчишки, очень любил супергероев, даже пытался коллекционировать комиксы и фишки с Бэтменом и Черепашками Ниндзя. В то далёкое время каждый новый выпуск любимого мультсериала или журнала становился настоящим событием. Чтобы собрать коллекцию из популярных киногероев нужно было приложить большие усилия. Кроме Kinder Surprise, практически не было серийных игрушек, а если они и появлялись в продаже, то фигурки, вкладыши и фишки часто повторялись. Помню, как вечерами во дворе шли ожесточенные споры за очередное «сокровище». Мы с такими же мальчишками обменивали редкие и не очень экземпляры комиксов, фишек, игрушек на что-то ценное и значимое для нас в то время, таким образом части личных коллекций кочевали из рук в руки.У современных детей все намного проще: любимые фильмы и мультики можно посмотреть в любое удобное время, а магазины предлагают широкий ассортимент различных коллекционных игрушек. И вот я вместе со своим 5-летним сыном увлекся кинофраншизой от MARVEL и её героями. Знакомый с детства Капитан Америка, SpiderMan и новые персонажи ― Доктор Стрендж, Железный Человек, Ракета – стали настоящим проходным билетом в детство. Сейчас, пересматривая «Мстителей», «Стражей Галактики» другие киноленты о вселенной MARVEL, я чувствую себя не 32-летним мужчиной, а 10-летним мальчишкой. Мне очень импонирует увлекательный сюжет в сочетании с великолепной графикой и хорошим юмором. Мой сын тоже оказался юным любителем супергероев. Он в восторге от енота Ракеты, говорящего дерева Грута и разноцветных инопланетян, заселивших киновселенную, а злой Танос стал его врагом номер один.Я часто забираю сына из детского сада, и мы почти всегда заходим в магазин. В последний раз вместе с чеком на кассе «Пятёрочки» мне дали фигурку: «За каждые 555 рублей в чеке мы дарим штамполастик из коллекции «Стирателей-2». Сын был в восторге: ему по счастливой случайности досталась фигурка Ракеты. Уже дома в промо-буклете я прочитал, что можно собрать целую коллекцию из 16 игрушек в виде киногероев MARVEL.С того момента началась погоня за новыми фигурками. Жену забавляет наше с сыном хобби, а мы тем временем собрали уже несколько фигурок из коллекции «Стиратели-2». Оставшиеся надеемся успеть заполучить до конца действия акции, 7 октября. Сын увлечен идеей коллекционирования и вместе со мной каждый раз находится в предвкушении того, какая следующая фигурка нам достанется. Мне это хобби тоже по душе: оно не требует больших затрат и позволяет окунуться в атмосферу детства. Фигурки продуманы до деталей, даже с позиции безопасности, не к чему придраться. Каждая игрушка в виде одного из супергероев MARVEL может использоваться как штамп, оставляя уникальную печать, а некоторые из фигурок ещё и ластики. Мы храним первые экземпляры коллекции в специальном альбоме, в котором есть даже синие и красные чернила для печатей.Современным детям и их родителям невероятно повезло. Существует большое количество возможностей для того, чтобы полностью отдаться своему увлечению и тому, что захватывает дух. Даже крупные ритейлеры поддерживают интересы своих гостей к актуальным тенденциям. Так, фигурки супергероев MARVEL, дарят покупателям сети «Пятёрочка» массу приятных впечатлений, помогают стать с ребёнком ещё ближе на фоне общих интересов, а также позволяют самому окунуться в детство.

Источник: www.allwomens.ru/zen