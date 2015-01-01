Что такое ботулизм: симптомы и лечение

Ботулизм — тяжелое и опасное инфекционное заболевание, которое может привести к смерти. Первый случай был зафиксирован в 1793 году, но и сегодня возбудитель на сдает своих позиций. Рассказываем об основных признаках ботулизма и причинах его возникновения, чтобы вовремя оказать первую помощь.Что такое ботулизмБотулизм (от лат. botulus) — это пищевое отравление, которое развивается из-за попадания в организм человека особой вредоносной бактерии. Болезнь протекает очень остро и характеризуется нарушением работы всей нервной системы организма. У пострадавших отмечается паралич мускулатуры, возможно развитие осложнений, вплоть до летального исхода.Возбудитель ботулизмаИсточник развития заболевания — ботулотоксин (ботулинический токсин, токсин ботулизма), являющийся следствием попадания в организм бактерии под названием Clostridium botulinum. Как выглядит вредоносная бактерия, можно рассмотреть на фото:Исследованием болезни занимается наука эпидемиология, а точнее — этиология. Клостридии накапливаются в кишечнике теплокровных животных, водоплавающих птиц и рыб. Затем с испражнениями попадают в окружающую среду. В почве бактерии превращаются в споры и хранятся длительное время. При образовании они напоминают теннисную ракетку.Из почвы споры попадают в продукты питания и начинают активно размножаться. Они живут только в бескислородной среде. В процессе жизнедеятельности палочки Clostridium botulinum выделяется ботулин — токсичное вещество, крайне опасное для человека.Кроме пищевого, если и раневой ботулизм. Он развивается при попадании в открытую рану спор бактерии (как правило, с землей).Симптомы и признаки ботулизмаБолезнь может проявляться как в острой, стремительный форме, так и постепенно, по нарастающей. Сколько длится период адаптации (инкубационный срок) болезнетворной бактерии в организме? От 2-х до 36 часов.Отметим важный нюанс — на любой стадии течения болезни зараженный не представляет опасности для окружающих. Поэтому ответ на вопрос, можно ли заразиться ботулизмом от другого человека, отрицательный. Механизм передачи — из зараженной пищи в желудок.Перечислим характерные клинические симптомы ботулизма у взрослых и детей, чтобы вы могли быстро распознать патогенез заболевания:тошнота, рвота;рези в области живота, понос;общая слабость, упадок сил;сухость во рту;изменения в голосе: хрипы, низкий тон;снижение четкости речи;желание откашляться;осложненное дыхание, одышка;проблемы со зрением: двоение, мерцание, пелена перед глазами.Первый этап развития ботулизма очень похож на отравление, поэтому его можно неправильно диагностировать. Важный отличительный признак заболевания на ранней стадии — отсутствие высокой температуры. Любое другое отравление практически всегда сопровождается лихорадкой.Употребление каких пищевых продуктов приводит к ботулизмуКакие продукты представляют наибольшую опасность:соленья и прочие консервы;копченая и вяленая рыба;колбасная продукция;мед.Повышенный риск подхватить ботулизм несут домашние заготовки. Основная причина — недостаточная термическая обработка, несоблюдение температурных условий хранения солений и варенья.Ботулин невозможно определить на глаз: у него нет цвета и запаха. Единственный признак испорченного состояния консервов — вздутые крышки. Такие банки лучше выкинуть, не открывая.Осложнения заболеванияВвиду того, что ботулизм нередко путают с обычным пищевым отравлением, диагностика и подходящее лечение может поступить несвоевременно. Это чревато развитием осложнений.Как правило, страдает дыхательная система. Причина проста: при нарушенном акте глотания вода и пища попадают в дыхательные пути, вызывая воспалительные процессы (гнойные бронхиты, трахеиты и т.д.). Этому также способствует плохое отхождение мокроты и слизи, а также способность ботулинического токсина подавлять иммунитет.В редких случаях возможно развитие воспаления околоушной железы — паротит. Встречается также воспаление мышц (миозиты). Обычно поражаются икроножные мышцы. Заболевание возникает через 2-3 недели с момента заражения ботулизмом.Однако самое страшное — острая дыхательная недостаточность. Это результат резкого и полного расслабления дыхательной мускулатуры. Также проявляются нарушения функций нервной и мышечной системы, органов зрения. Но они полностью обратимы и не оставляют последствий после выздоровления.Острая дыхательная недостаточность — главная причина смерти при ботулизме.Лечение ботулизмаВся терапия проводится исключительно в медицинском учреждении (врачебный и сестринский уход). Самолечение может обернуться смертью. Даже при новейших методах лечения, риск развития несовместимых с жизнью осложнений при ботулизме составляет порядка 30%. Поэтому при появлении первых признаков ботулизма следует вызвать скорую помощь.Помните, что в некоторых случаях заболевание может начинаться как отравление. Если после употребления консервов, маринадов или тушенки появились рвота, диарея, слабость, боль в животе без температуры, следует немедленно вызвать бригаду неотложной медицинской помощи. Анализы, промывание желудка, очищение кишечника и все остальное лечение должно проводиться уже в больнице.Профилактика ботулизмаОсновная рекомендация для профилактики и предупреждения этого опасного заболевания — отказ от употребления в пищу термически необработанных продуктов домашней консервации. Инфекцию можно подхватить от грибов, овощей, ягод.Чтобы избежать заражения, все банки перед вскрытием следует тщательно обследовать на наличие приподнятых крышек. Вредоносная бактерия погибает от щелочи, кипячения (15-30 минут), перманганата калия, хлора и йода. Подробнее о симптомах и профилактике ботулизма можно узнать из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen