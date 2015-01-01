Как мастерить поделки из спичек своими руками: пошаговые инструкции

У каждого человека свои увлечения. Но всегда приятно делать что-то своими руками. Отличное решение — поделки из спичек, из которых можно смастерить круглую башню, колодец, мельницу, церковь, кораблик, замок, танк, храм с куполами, домик и многое другое. Такое хобби развивает старательность, усидчивость, внимательность, творческое мышление. Неудивительно, что создавать из спичек объекты в миниатюре нравится не только детям, но и взрослым.Как сделать домик из спичекСделать своими руками из спичек маленький дом вполне реально. Главное — следовать предложенной пошаговой инструкции. Также рекомендуется заранее подготовить все необходимое:спички;подставка (кусок картона);клей;зубочистки;емкость для клея.Пошаговая инструкцияСборка дома из спичек на самом деле достаточно проста. Тут не нужна особая схема или чертеж. Главное — пошагово следовать предложенной инструкции, смастерив фундамент, потолок и крышу.Чтобы поделка получилась красивой, следует отобрать только самые ровные спички.Шаг 1. Возьмите 2 спички — это наша основа. Положите их параллельно. Между спичками должно быть расстояние в 2 см. Чтобы фундамент дома получился ровным, рекомендуем снять с первых спичек серу.Шаг 2. Края палочек смажьте клеем. Сверху уложите еще 2 спички. В результате должен сформироваться квадрат.Шаг 3. Следуя начатому принципу, выложите еще несколько слоев палочек. Сколько именно? Спички выкладываются до тех пор, пока высота не окажется достаточной.Не спешите. При сборке основы нужно ждать, пока каждый предыдущий слой клея схватится.Шаг 4. Теперь можно переходить к созданию потолка. Стены промажьте плотным слоем клея. Уложите на них спички, немного прижимая. Чтобы конструкция стала плотнее и надежнее, промажьте поверхность повторно.Шаг 5. Приступаем к изготовлению крыши. Она будет состоять из двух частей. Каждую из них придется мастерить индивидуально. Для этого потребуется чередовать длинные и короткие «бревнышки», склеивая их между собой.Шаг 6. Чтобы добавить крыше прочности, поверх всех сложенных спичек фиксируем еще 2. Затем соединяем обе части крыши. Устанавливаем их на спичечный домик.Вот так легко и просто мы смастерили спичечный домик!Какие еще можно сделать поделки из спичекСуществуют самые разные идеи создания поделок из спичек. Детям в кружках по изготовлению игрушек из подручных материалов удается создавать 5, 10, 15 и более конструкций из таких палочек. Но что можно построить еще?Церковь из спичекОдно из популярных решений — храм или церковь из спичек. Но стоит учитывать, что этот процесс длительный и трудоемкий. Для получения красивого результата нужно около 2000 спичек.Пошаговая инструкцияИтак, как собрать самостоятельно церковь из спичек? Нужно действовать поэтапно:Создать квадрат в один слой. Сборка производится так, чтобы все спички смотрели в общем направлении.Сформировать второй квадратный элемент. Но теперь все спички должны смотреть серой вверх, и строго с одного бока.В первом квадратике выстроить вертикальные стены еще в один слой.Построить другой слой. Все спички стенки располагаются в одну сторону.По этому же принципу соорудить второй квадратик. Но все палочки в этом фрагменте смотрят в противоположную сторону.Составить полученные кубики вместе. В среднем сделать еще один слой для стены. Это нужно выполнить с тех сторон, где нет соприкосновения с другими квадратными деталями.По бокам палочки нужно подрезать. Но делать это потребуется в том случае, если кубики между собой соприкасаются не очень плотно.Проталкивая спички, соединить кубики. Тут мы работаем без клея.Заднюю стенку сделать гладкой. Для этого следует воспользоваться лезвием.Продублировать конструкцию.Смастерить обычный кубик из спичек. Но сера со всех элементов счищается. Бревнышки подрезать, чтобы выровнять квадратик.Площадку одного кубика и на планке подрезать.Вставить в него 8 спичек, чтобы закрепить на планке.Соединить фрагменты.Выполнить вторую ножку и подготовить еще 1 квадратик на планке. Чтобы все элементы зафиксировать, потребуется протолкнуть вставленные деревянные палочки в другой. Но под тем квадратным фрагментом, что оказывается в центре, сформируется арка.Для второй планки повторить все действия.Сделать средний элемент. Смастерить 3 куба.В пару деталей, что располагаются с краев, протолкнуть горизонтально бревнышки. С других сторон, но по вертикали, их зачистить. Поверхность должна быть гладкой.В среднюю деталь по бокам по вертикали вставить бревнышки.Соединить кубики.Конструкцию с готовыми планочками скрепить спичками.Сделать скаты. Для этого бревнышки просто протолкнуть изнутри.Выполнить по бокам маленькие башенки. Для этого детали ставятся 5 на 5. Сами элементы заполняются полуспичками по горизонтали. Всего нужно сделать 4 башенки.Купола предлагается выполнить из фольги. Украсить нужно окна и двери. Также можно смастерить крестики.Вот такая игрушечная объемная церковь готова! Ничего сложного в изготовлении церкви нет. Так что поделка вполне подходит для детского творчества. С задачей легко справится ребенок 9-12 лет.Объемный колодецТакже из такого материала можно смастерить большой или маленький колодец. Вариант достаточно легкий. Детский МК подходит для новичков. Поделку можно выполнить, чтобы принести в класс или поставить дома.Пошаговая инструкцияВ качестве основы под конструкцию от начинающих мастеров предлагается взять мягкий пластилин или небольшой кусочек плотной бумаги. Последовательность работы простая:Из четырех бревнышек выполнить основание для колодца, уложив их в виде клеточки.Следуя этому принципу, склеить 10 рядков. Но с внутренней стороны к двум противоположным стенкам максимально плотно прикрепить еще по 2 палочки. Это опоры, на которые ставится крыша.Нарастить опоры. Для этого по два бревнышка к ним доклеить.Собрать крышу. Выполнение этой части поделки происходит в несколько заходов. Лучше собирать крышу из 2 элементов, приклеивая бревнышки очень плотно друг к другу.Чтобы укрепить общую конструкцию, горизонтально изнутри к каждой части прикрепить еще по 2 спички.Скрепить обе части. Приклеить полученный каркас на готовые опоры.По сути, колодец сделан. Но для достоверности конструкции можно дополнить ее ручкой, которая опускает и поднимает ведро.Чем фиксировать детали? Обычным клеем ПВА. Все элементы нужно промазывать тщательно, а избытки фиксирующего средства сразу вытирать. Позволять ему засыхать нельзя!По такому же принципу можно сделать другие крутые поделки из самых простых спичек. Например, машинку или эйфелеву башню. Еще проще выполнить детские осенние поделки, используя спички и пластилин. Так можно сделать забавного ежика. А если взять коробки из-под них и вооружиться клеем, получится отличная кукольная мебель. Каждая коробочка — ящик.Полезные советы и нюансыПри работе со спичками и коробками от них можно пользоваться любым клеем. Но для получения красивого и аккуратного результата лучше воспользоваться составом, который после высыхания становится незаметным и прозрачным. Лучшие решения:ПВА;клей-монтаж «Мгновенная хватка»;вариант «Столяр».Другой важный момент — подготовительная работа. Заранее следует просчитать, сколько потребуется бревнышек для создания конструкции. Для миниатюрного изделия обычно хватает 3 или 4 коробков. Если же планируется сделать модель побольше, лучше взять не менее 10 коробков.Важно правильно подготовить место работы. Оно должно быть чистым, опрятным и хорошо освещенным. Наличие сквозняков не допустимо!Перед работой поверхность застилают пленкой. Можно использовать защитную пленку. Но основное требование — идеально ровная и устойчивая рабочая поверхность. Вдохновить на создание оригинальных поделок могут не только картинки и фото, но и видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen