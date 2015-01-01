Синдром старой ведьмы: как не бояться и победить сонный паралич

Сон обычно ассоциируется с отдыхом и расслаблением. Но не у всех это так! Некоторые люди испытывают колоссальный стресс во сне, если возникает сонный паралич. Что это за состояние и как оно проявляется? Что делать, если вы столкнулись с синдромом старой ведьмы?Сонный паралич — что это?Что же представляет собой этот синдром? Такое расстройство проявляется во сне, что становится понятным из названия. В этот период человек попадает в странное состояние. Он буквально превращается в безвольную куклу, которая не может пошевелить конечностями. Обычно в этот момент человек испытывает панические атаки, которые проявляются на грани сна и яви. То есть при засыпании или, напротив, перед пробуждением.При этом кажется, что происходит нечто странное и страшное. Многие люди описывают это состояния в виде огромного человека или страшной собаки на своей груди. Кто-то ассоциирует ситуацию с паранормальными явлениями. Недаром это состояние называют синдромом старой ведьмы. А все потому, что чаще всего с сонным параличом сталкиваются женщины. Нередко синдром наблюдается у детей.Когда наступает сонный паралич, больной не только не может пошевелить руками или ногами. Также он не способен исторгнуть хотя бы звук, чтобы позвать на помощь. Это состояние длится у всех по-разному: кто-то находится на грани сна и яви несколько секунд, другие — несколько минут. Вне зависимости от того, сколько длилось состояние, больной успевает изрядно перепугаться.Во время сонного паралича человек находится в сознании, а потому четко осознает свою неспособность управлять собственным телом и языкомНе менее неприятным и страшным оказывается и то, что такие приступы сопряжены с визуальными и слуховыми галлюцинациями. Во время панической атаки человеку мерещатся:вздохи;тени;шаги в комнате;голоса.Невзирая на то, что все это кажется где-то на самой периферии сознания, становится очень страшно. К этим же образам добавляется ощущение тяжести на груди. Есть чувство, что кто-то положил на тело свою холодную и твердую руку.Неудивительно, что сонный паралич часто называют демоном у кровати. Поэтому состояние активно описывается в мифологии разных культур. У славян эти приступы считались проделками Мары, а у канадских эскимосов — шалостями шаманов. Более того, раньше могли и убить человека, если начался приступ. Ведь так пытались изгнать бесов, которые, как считалось, управляли им.Формы сонного параличаВыделяется несколько основных видов сонного паралича. Обычно классифицируются гипнопомпический и гипнагогический. Каждый из видов синдрома старой ведьмы имеет свои особенности.Гипнопомпический параличПриступ происходит в первые секунды пробуждения, что спровоцировано естественным путем или из-за сигнала будильника. При этом мышцы человека все еще максимально расслаблены. Они практически полностью отключены.Однако мозговая активность возрастает. Область мозга, ответственная за сознание, просыпается резко. Только та часть, что отвечает за мышечную активность и движения, еще спит, даже если в реальности глаза человека открыты. Значит, он отлично осознает происходящее вокруг него, но что-то сделать самостоятельно не в состоянии.Это естественный паралич, которые длится недолго. Эпизод протекает всего несколько секунд. Такие случаи лечить бесполезно.Гипнагогический параличЕго еще называют полубессознательным. Приступы происходят ночью, на стадии засыпания. Почему они возникают? С чем связан такой тип болезни? Дело в том, что в этот период организм человека переходит в режим сна. Все мышечные ткани расслабляются медленно, постепенно. Если этого не произошло, и сознание не успело отключиться, человек оказывается в пограничном состоянии. Это грань бодрствования и отдыха. Он не может пошевелиться, но уже не способен понять причину такого состояния, что провоцирует панику и животный страх.Причины сонного параличаКак объяснить эту странную боязнь? Ведь в таких ситуациях боишься очень сильно. Это животный, необузданный страх, который порождает массу негативных эмоций и мыслей, поскольку четкого объяснения состоянию, сопряженному с галлюцинациями, дать сложно.Есть несколько основных причин сонного паралича. Ученые такие эпизоды, которые далеко не всегда становятся хроническими, называют биологическим процессом. На него воздействуют различные факторы, которые и провоцируют рассинхронизацию сознания и функционирования двигательного аппарата.Основная причина сбоя — проблемы с нервной системой. При нарушениях фазы быстрого сна, когда тело максимально расслаблено, вероятность возникновения такого эпизода возрастает. Если мышцы расслабились еще до того, как заснул мозг, наступает сонный паралич.По этой причине проблема чаще всего возникает в подростковом возрасте.Существуют и другие причины, вызывающие сонный паралич. К числу таковых относятся:генетическая предрасположенность;неврозы;наркозависимость;частые стрессы;отсутствие полноценного отдыха;психиатрические нарушения.Также сонный паралич вызывают алкогольная зависимость, гормональные расстройства, прием антидепрессантов и различных медикаментов, сон на спине. Еще проблема может быть спровоцирована смещением суточных биоритмов, в том числе из-за смены часового пояса и климата. Нередко эпизоды происходят из-за нарушений отдыха и бессонницы.Опасен ли синдром старой ведьмы?Простыми словами, сонный паралич — состояние, напоминающее фобию, когда человек практически спит, но ощущается иначе. Ему кажется, что он уже с открытыми глазами, полностью проснулся, но не может пошевелиться. Отчего такое бывает, мы уже успели разобраться. Но можно ли умереть в такие моменты? Ведь многие больные считают, что очередной приступ связан со смертельной опасностью.Научные исследования подтвердили, что сонный паралич не приводит к смерти. Такие последствия не установлены. Но, правда, это весьма серьезное отклонение. Например, сильный испуг приводит к дыхательным спазмам и сердечным приступам.Конечно, от сонного паралича не умирают. Но поскольку в такие моменты крайне сложно полностью проснуться и избавиться от страха, синдром становится угрозой психическому и физическому здоровью. Особенно опасно такое заболевание тем, что больной мало проинформирован о сути синдрома, а потому часто пытается не лечиться, а вывести злых духов и спастись от демонов.Лечение сонного параличаЧтобы нормально жить и крепко спать без страшных приступов, нужен врач. Только после обращения к доктору можно начать правильное лечение и навсегда избавиться от болезни. При этом важно грамотно диагностировать состояние больного. Нарушение любой фазы сна чревато неприятными последствиями. Это не указывает на патологию, но может перерасти в нее.Также важно понимать, что ночной ступор и все его признаки не поддаются консервативному лечению. Поэтому патологическое состояние часто переходит в хроническую форму. Но лечение вполне может быть успешным. Возможно эффективно лечить сонный паралич и избежать проблемы, если:нормализовать режим дня;отказаться от вредных привычек;спать в проветриваемом помещении (на боку, на правой стороне);провести курс приема витаминов.Нужно вести здоровый образ жизни, больше двигаться, нормализовать питание, устранить мышечную слабость. Избежать приступов поможет лечение хронических заболеваний и прием ванны с расслабляющими средствами для полной релаксации.Витаминные комплексыПредотвратить эпизоды ночного ступора помогут витамины. Препараты помогут избавиться от страшного появления «незваного гостя», так как:минимизируют последствия стрессов;увеличивают защитные функции организма;поддерживают иммунитет;предотвращают патологии.Чтобы справиться с недугом, рекомендуется пить витамин A, ответственный за полноценный сон днем и ночью. Элемент восстанавливает нормальное состояние нервных клеток и волокон. Его можно пить в специальных формах, которые продаются в аптеке. Но еще витамин А содержится в яичных желтках, сухофруктах, сливочном масле, орехах, сыре.Эффективно бороться с недугом помогают калий, витамин E, магний, витамин D и B-группа. Все эти вещества позволяют перестать быть тревожным, снимают повышенную усталость, устраняют чрезмерную сонливость. Если наблюдается нехватка этих элементов, человек часто просыпается ночью и плохо засыпает. В реальности он ощущает слабость и раздражительность. Появляется головная боль. Ночью снится что-то страшное и плохое, что усугубляет состояние.Правильное питаниеКогда можно говорить о причине ступора из-за авитаминоза, рекомендуется нормализовать питание. Но откуда берется польза? Для улучшения состояния нужно включить в рацион:цитрусы;злаки;шпинат;орехи;морскую капусту;томаты.Также большую пользу организму приносят овощи, растительное масло, ягоды, морская рыба, тыквенные семечки, бананы.Лекарственные препаратыЕсли начинается приступ, выбраться из негативного состояния не всегда помогают только полезные продукты. Во многих ситуациях обойтись без медикаментов не получится. Это означает, что следует обязательно обратиться к врачу, чтобы он назначил подходящие препараты.Когда часто приходит ступор в ночи, для его устранение нередко назначается «Нейростабил». По описанию, это БАД, но в его основе лежат растительные компоненты. Средство отличается общеукрепляющим и успокаивающим действием. Поэтому лекарство часто назначается людям, много лет страдающим от приступов. Благодаря его приему эпизоды проходят быстро, человек меньше реагирует на стрессы. Сколько по времени принимать медикамент? Курс составляет не менее 1 месяца.ФизиотерапияЕще один способ, помогающий не допустить новых эпизодов, — физиотерапия. В реальной практике хорошо помогают:электросон;иглоукалывание;массаж;расслабляющие ванны с йодом, эфирными маслами, рапой;электрофорез.Также отлично справляются с задачей гальванизация воротниковой зоны и аэротерапия.Как самостоятельно выйти из сонного параличаВсе приведенные выше способы помогают не допустить самих эпизодов. Но как выйти из ступора в домашних условиях, если он уже наступил? Есть несколько рекомендаций.1️⃣ При наступлении очередного ступора, если вы уже успели закрыть глаза, тут же их постарайтесь открыть. Также рекомендуется приложить все усилия, чтобы поменять позу.2️⃣ Другой момент — мелкое шевеление. Как это выглядит? Можно совершать моргание, активное открывание и закрывание глаз, шевеление пальцев рук и ног.3️⃣ Помогает выйти из ступора совершение активных мыслительных процессов. Вспоминайте молитвы, стихи, песни, решайте задачи.4️⃣ Но лучше всего, если вас разбудит кто-то из близких, если услышит приглушенные стоны или заметит мелкие шевеления.5️⃣ Также хорошо, если удастся сорвать приступ. Если при засыпании ощущается нарастающая тревожность, падение в пустоту, шум в ушах, лучше тут же встать с кровати. Это позволит не допустить ступора.Больше узнать о сонном параличе или синдроме старой ведьмы поможет видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen