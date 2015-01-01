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Как выиграть в автоматы онлайн казино Чемпион

Elena
Игровые автоматы казино Чемпион

Слоты представляют собой одни из самых простых азартных развлечений. Вы делаете ставку, запускаете вращение барабанов, после чего ожидаете результата. Выиграете вы или проиграете – это решает случай. Однако существуют определенные стратегии, используя которые, вы сможете повысить собственные шансы на выигрыш.

Популярные стратегии


В казино Чемпион игровые автоматы можно обыграть, если воспользоваться такими стратегиями:
  1. «Парлай». Здесь вам нужно снижать ставку в 2 раза, если она проиграла, и повышать в 2 раза при выигрыше. Эффективность данной стратегии объясняется тем фактом, что больше половины вращений в любом слоте являются проигрышными. Минус «Парлая» состоит в том, что вы можете выиграть, когда на кону стоит маленькая сумма, и проиграть при крупной ставке.
  2. «Пирамида». Суть стратегии заключается в постепенном повышении ставок вплоть до максимума и обратном снижении до минимума. Например, максимальная ставка равна 10 долларам. Значит, вам нужно поставить 1 доллар и постепенно довести ставку до 10 долларов, а затем начать уменьшать ее обратно, до 1 доллара.
  3. «Хай-Лоу». Эта стратегия схожа с «Пирамидой», но тут предполагается чередование большой и маленькой ставки. Например, сначала вы ставите 10 долларов, потом 1 доллар, потом опять 10. Данная стратегия хорошо себя показывает при игре в слоты без прогрессивного джекпота.


Рекомендации по игре в слоты


Несмотря на то, что казино «Чемпион» предоставляет игрокам немало бонусов (информация о бонусах размещена здесь – https://champion-casino2.info/bonusy/), может случиться так, что пользователь проиграл все деньги за 1-1.5 ч. Чтобы избежать подобного развития событий, установите для себя ограничения.

Обязательное ограничение – по деньгам. Определите для себя сумму, которую вы готовы истратить в игровых автоматах. Если удача отвернулась от вас и эта сумма проиграна, немедленно прекращайте игру до следующего дня.

2-е ограничение – по времени. Решите, сколько времени вы готовы потратить на игру в слоты. Лучше всего играть 1-2 ч в день. Так вы сможете избежать возникновения зависимости от азартных развлечений и долгое время получать удовольствие от игрового процесса.
Помните, что в казино чаще всего выигрывают игроки, сохраняющие контроль за своим состоянием. Придерживайтесь вышеприведенных рекомендаций, и крупные выигрыши не заставят себя долго ждать.
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