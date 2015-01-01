Как выиграть в автоматы онлайн казино Чемпион
Слоты представляют собой одни из самых простых азартных развлечений. Вы делаете ставку, запускаете вращение барабанов, после чего ожидаете результата. Выиграете вы или проиграете – это решает случай. Однако существуют определенные стратегии, используя которые, вы сможете повысить собственные шансы на выигрыш.
Популярные стратегии
В казино Чемпион игровые автоматы можно обыграть, если воспользоваться такими стратегиями:
- «Парлай». Здесь вам нужно снижать ставку в 2 раза, если она проиграла, и повышать в 2 раза при выигрыше. Эффективность данной стратегии объясняется тем фактом, что больше половины вращений в любом слоте являются проигрышными. Минус «Парлая» состоит в том, что вы можете выиграть, когда на кону стоит маленькая сумма, и проиграть при крупной ставке.
- «Пирамида». Суть стратегии заключается в постепенном повышении ставок вплоть до максимума и обратном снижении до минимума. Например, максимальная ставка равна 10 долларам. Значит, вам нужно поставить 1 доллар и постепенно довести ставку до 10 долларов, а затем начать уменьшать ее обратно, до 1 доллара.
- «Хай-Лоу». Эта стратегия схожа с «Пирамидой», но тут предполагается чередование большой и маленькой ставки. Например, сначала вы ставите 10 долларов, потом 1 доллар, потом опять 10. Данная стратегия хорошо себя показывает при игре в слоты без прогрессивного джекпота.
Рекомендации по игре в слоты
Несмотря на то, что казино «Чемпион» предоставляет игрокам немало бонусов (информация о бонусах размещена здесь – https://champion-casino2.info/bonusy/), может случиться так, что пользователь проиграл все деньги за 1-1.5 ч. Чтобы избежать подобного развития событий, установите для себя ограничения.
Обязательное ограничение – по деньгам. Определите для себя сумму, которую вы готовы истратить в игровых автоматах. Если удача отвернулась от вас и эта сумма проиграна, немедленно прекращайте игру до следующего дня.
2-е ограничение – по времени. Решите, сколько времени вы готовы потратить на игру в слоты. Лучше всего играть 1-2 ч в день. Так вы сможете избежать возникновения зависимости от азартных развлечений и долгое время получать удовольствие от игрового процесса.
Помните, что в казино чаще всего выигрывают игроки, сохраняющие контроль за своим состоянием. Придерживайтесь вышеприведенных рекомендаций, и крупные выигрыши не заставят себя долго ждать.